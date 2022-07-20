Рожа - опасная инфекция, которую все еще отшептывают у бабок: что надо знать
Рожистое воспаление, или рожа - на самом деле более распространенная болезнь, чем мы думаем. По статистике-это 4-я по распространенности инфекционная болезнь в мире, а если ее запустить - можно получить инвалидность. И хотя мы уже давно знаем об антибиотиках, рожу до сих пор идут отшептывать к бабкам...
Об этом рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко в Instagram.
Кто подвержен болезни
По словам врача, чаще всего на эту "заразу" болеют люди за 50 (с кучей сопутствующих патологий, которые как раз побуждают развития воспалительного процесса верхнего слоя кожи и поверхностных лимфатических путей).
Именно там - в верхнем слое кожи, заседает бактерия - стрептококк (редко-стафилококк и другие возбудители).
Все возрастные группы могут болеть рожей, если есть склонность к этому, в частности:
- нарушение барьера кожи,
- воспаление кожи (экзема, псориаз),
- венозная недостаточность,
- избыточный вес,
- иммуносупрессия,
- сахарный диабет и тому подобное.
Летом болезнь распространяется чаще.
"Я 3 недели назад травмировал кожу в этом участке, а оно только вчера появилось"... Бактерия ждет, когда будет подходящий момент, чтобы захватить большие территории. Но ничего у нее не получится, сейчас есть антибиотики, которые нужно правильно подобрать", - пишет врач.
Фото: Так выглядит инфицированная кожа (uk.wikipedia.org)
Симптомы болезни:
- Повышение температуры тела, отек и покраснение в месте поражения.
- Кожа начинает блестеть, горячая на ощупь, по сравнению с другими участками тела - это может сопровождаться болью и дискомфортом (чаще поражаются конечности или лицо).
Есть разные формы: эритематозная, буллезная, геморрагическая и некротическая.
Это клинический диагноз, то есть его ставит врач на осмотре по признакам.
Как лечить рожу
"Фактически, если ничего не делать, процесс перейдет в целлюлит
(это не то, что на попе массируют, а воспаление подкожной клетчатки), потом в абсцесс, потом в гангрену - и ногу/руку оттяпают", - предостерегает медик.
В некоторых ситуациях можно использовать местное лечение, но не надо его мазать цветными красителями (например, зеленка).
"Но, в эру антибиотиков люди продолжают "танцы с бубном" в виде отшептывание/сжигания рожи", - подчеркнул инфекционист.
Если обнаружили у себя указанные выше симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение или знахари от рожистого воспаления не помогают!
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