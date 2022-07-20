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Бешиха - небезпечна інфекція, яку й досі відшіптують у бабок: що треба знати

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Середа 20 липня 2022 13:35
Бешиха - небезпечна інфекція, яку й досі відшіптують у бабок: що треба знати Колаж РБК-Україна: Що таке бешиха і як її лікувати
Автор: Світлана Мащенко

Бешиха, або рожа - насправді більш поширена хвороба, ніж ми думаємо. За статистикою - це 4-та за поширеності інфекційна хвороба у світі, а якщо її запустити - можна отримати інвалідність. І хоча ми вже давно знаємо про антибіотики, рожу й досі йдуть вишіптувати до бабок...

Про це розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко в Instagram.

Хто схильний до хвороби

За словами лікаря, найчастіше на цю "заразу" хворіють люди за 50 (з купою супутніх патологій, які якраз спонукають розвитку запального процесу верхнього шару шкіри та поверхневих лімфатичних шляхів).

Саме там - у верхньому шарі шкіри, засідає бактерія - стрептокок (рідко - стафілокок та інші збудники).

Всі вікові групи можуть хворіти на "рожу", якщо є схильність до цього, зокрема:

  • порушення бар'єру шкіри,
  • запалення шкіри(екзема, псоріаз),
  • венозна недостатність,
  • надмірна вага,
  • імуносупресія,
  • цукровий діабет тощо.

Влітку хвороба поширюється частіше.

"Я 3 тижні тому травмував шкіру у цій ділянці, а воно тільки вчора з'явилося"... Бактерія чекає, коли буде слушний момент, щоб захопити більші території. Але нічого в неї не вийде, зараз є антибіотики, які потрібно правильно підібрати", - пише лікар.

Бешиха - небезпечна інфекція, яку й досі відшіптують у бабок: що треба знати

Фото: Так виглядає інфікована шкіра (uk.wikipedia.org)

Симптоми хвороби:

  • Підвищення температури тіла, набряк та почервоніння у місці ураження.
  • Шкіра починає блищати, гаряча на дотик, порівняно з іншими ділянками тіла - це може супроводжуватися болем та дискомфортом (частіше вражаються кінцівки або обличчя).

Є різні форми: еритематозна, бульозна, геморагічна та некротична.

Це клінічний діагноз, тобто його ставить лікар на огляді по ознаках.

Як лікувати бешиху

"Фактично, якщо нічого не робити, процес перейде в целюліт
(це не те, що на попі масажують, а запалення підшкірної клітковини), потім в абсцес, потім в гангрену - і ногу/руку відтяпають", - застерігає медик.

В деяких ситуаціях можна використовувати місцеве лікування, але не треба його мазати кольоровими барвниками (наприклад - зеленка).

"Але, в еру антибіотиків люди продовжують "танці з бубном" у вигляді відшептування/спалювання бешихи", - наголосив інфекціоніст.

Якщо виявили у себе зазначені вище симптоми, обов'язково зверніться до лікаря. Самолікування чи знахарі від бешихи не допомагають!

Раніше ми писали, що дитяча вітрянка може спровокувати небезпечний синдром.

Також повідомлялося, які ознаки на тілі можуть свідчити про хворобу печінки.

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