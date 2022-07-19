8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android

Як би Google не намагався унеможливлювати присутність додатків зі шкідливим програмним забезпеченням, все одно такі знаходяться на просторах Play Store.
Ми зібрали для вас найбільш популярні додатки з мільйонами скачувань у Android, які несуть небезпеку.
Нещодавно експерт з безпеки програмного забезпечення Максіме Інграо привернув до себе увагу корпорації Google своїм повідомленням у Twitter, в якому він оприлюднив список додатків, що мають безліч завантажувань, проте водночас несуть шкоду смартфону та безпеці особистих даних власника.
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Загальна кількість завантажувань цих програм більше трьох мільйонів разів. Ця нова група шкідливих програм отримала назву "Autolycos" - тобто, ми маємо справу з програмами, створеними на одній і тій самій базі. Виглядає це, як мінімум підозріло.
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Тож до вашої уваги програми, які слід негайно видалити або не завантажувати, якщо наткнетесь на них:
Цікава ця історія й тим, що зловмисники досягли успіху завдяки рекламі своїх додатків у
Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)
Для початку слід дослідити опис додатка, коментарі та перевірити наявність у розробника інших програм з позитивними відгуками. Описання має відповідати потребам та характеристикам на зображеннях.
Головне, зверніть увагу на те, які дозволи запрошує програма. Наприклад, якщо це дозвіл читати ваші -повідомлення, а для роботи додатка це ніяк не треба, то не дозволяйте та сміливо видаляйте таку програму.
А ще подібні програми часто завантажують діти. Тому переконайтесь, щоб на девайсі, яким грається дитина, не було ваших особистих даних, як от:
Бажано завести окрему пошту, на якій буде зареєстрований Gmail, Play Store та YouTube. Таким чином дитина не зможе випадково накупити за реальні гроші якихось "покемонів", а ваші особисті дані залишаться у безпеці.
Власний смартфон або інший гаджет, категорично не бажано давати "погратись" дитині, адже тоді безпека ваших даних та грошей буде під великим сумнівом.
Раніше ми писали, що ПриватБанк зробив важливу заяву про закриття однієї з програм.
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