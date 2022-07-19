8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android

Програми під видалення

Нещодавно експерт з безпеки програмного забезпечення Максіме Інграо привернув до себе увагу корпорації Google своїм повідомленням у Twitter, в якому він оприлюднив список додатків, що мають безліч завантажувань, проте водночас несуть шкоду смартфону та безпеці особистих даних власника.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Загальна кількість завантажувань цих програм більше трьох мільйонів разів. Ця нова група шкідливих програм отримала назву "Autolycos" - тобто, ми маємо справу з програмами, створеними на одній і тій самій базі. Виглядає це, як мінімум підозріло.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Тож до вашої уваги програми, які слід негайно видалити або не завантажувати, якщо наткнетесь на них:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

Чим небезпечні такі додатки

Цікава ця історія й тим, що зловмисники досягли успіху завдяки рекламі своїх додатків у

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Як захиститись від шкідливих програм

Для початку слід дослідити опис додатка, коментарі та перевірити наявність у розробника інших програм з позитивними відгуками. Описання має відповідати потребам та характеристикам на зображеннях.

Головне, зверніть увагу на те, які дозволи запрошує програма. Наприклад, якщо це дозвіл читати ваші -повідомлення, а для роботи додатка це ніяк не треба, то не дозволяйте та сміливо видаляйте таку програму.

А ще подібні програми часто завантажують діти. Тому переконайтесь, щоб на девайсі, яким грається дитина, не було ваших особистих даних, як от:

пошта

банківські програми

документи

Бажано завести окрему пошту, на якій буде зареєстрований Gmail, Play Store та YouTube. Таким чином дитина не зможе випадково накупити за реальні гроші якихось "покемонів", а ваші особисті дані залишаться у безпеці.

Власний смартфон або інший гаджет, категорично не бажано давати "погратись" дитині, адже тоді безпека ваших даних та грошей буде під великим сумнівом.