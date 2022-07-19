8 вредоносных программ, которые вы немедленно должны удалить со своего Android

Программы для удаления

Недавно эксперт по безопасности программного обеспечения Максиме Инграо привлек к себе внимание корпорации Google своим сообщением в Twitter, в котором он обнародовал список приложений, которые имеют множество скачиваний, но в то же время несут вред смартфону и безопасности личных данных владельца.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Общее количество скачиваний этих программ более трех миллионов раз. Эта новая группа вредоносных программ получила название "Autolycos" - то есть, мы имеем дело с программами, созданными на одной и той же базе. Выглядит это как минимум подозрительно.

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Поэтому вашему вниманию программы, которые нужно немедленно удалить или не загружать, если наткнетесь на них:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

Чем опасны такие приложения

Интересна эта история и тем, что злоумышленники преуспели благодаря рекламе своих приложений в

Скриншот (twitter.com/IngraoMaxime)

Как защититься от вредоносных программ

Для начала следует исследовать описание приложения, комментарии и проверить наличие у разработчика других программ с положительными отзывами. Описание должно соответствовать потребностям и характеристикам на изображениях.

Главное, обратите внимание на то, какие разрешения приглашает программа. Например, если это разрешение читать ваши -уведомления, а для работы приложения это никак не надо, то не позволяйте и смело удаляйте такую программу.

А еще подобные программы часто загружают дети. Поэтому убедитесь, чтобы на девайсе, которым играет ребенок, не было ваших личных данных, как вот:

почта

банковские программы

документы

Желательно завести отдельную почту, на которой будет зарегистрирован Gmail, Play Store и YouTube. Таким образом ребенок не сможет случайно накупить за реальные деньги каких-то "покемонов", а ваши личные данные останутся в безопасности.

Собственный смартфон или другой гаджет, категорически не желательно давать "поиграть" ребенку, ведь тогда безопасность ваших данных и денег будет под большим вопросом.