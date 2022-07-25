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"А дьорні-ка сабачьку за хвост, дочєнька": українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі

Колаж РБК-Україна: Українка зганьбила росіянина в Туреччині
Автор: Світлана Мащенко

В Туреччині трапився випадок, який вкотре показав невігластво росіян, що передається з покоління в покоління.

Про нього в Facebook розповіла відома блогерка і письменниця Олена Монова.

Деталі "пляжного" інциденту з росіянином та українцями

Так, на одному з пляжів району Авсаллар (невеликий район Аланії) перебували "дві евакуйовані українські жінки з трьома евакуйованими українськими собаками".

"Собаки хекають в тіні, пані втичуть в новини і тихенько розмовляють. Аж раптом мимо проходить русскій атєц, який тримає за руку русскую дочь", - пише жінка.

Далі розповідь блогерки:

І молвіт атєц, як завжди вони це роблять, зичьно:

- А дьорні-ка сабачьку за хвост, дочєнька. Будєт забавно. Ха! Ха! Ха!

Тут одна з вкраїнських пані розвертається і каже ніжним голосом:

- Дєвочька, лучше дьорні папу за х*й, будєт єщьо забавнєє.

Олена Монова додала, що тут міг трапитись міжнародний скандал, але на підмогу українкам прийшли "кремезні турки з граблями для піску".

Зауважимо, що фото або відео підтвердження цієї ситуації немає. Але все ж виглядає дуже правдоподібно, адже громадяни РФ вже не раз відзначалися схожою поведінкою за кордоном.

Зокрема, нещодавно у мережі з'явилося відео про реакцію неадекватної жінки, прихильниці російської агресії, на синьо-жовті кольори на одязі українки в одній з країн ЄС.

Також у В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони "пішли проти Путіна".

Раніше ми писали, що премію YUNA отримала співачка, яка регулярно виступала в Росії і має "аж" дві україномовні пісні.

Також повідомлялося, що українці вимагають закрити 1XBET через скандальне відео з підтримкою війни проти України.

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