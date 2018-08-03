Абсолютна спека: синоптики дали прогноз погоди на суботу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура повітря підніметься вище +30 градусів

У суботу, 4 серпня, в Україні збережеться суха і спекотна погода. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що в суботу у всіх регіонах країни буде сонячно. Опади не прогнозуються.

На сході країни температура повітря підніметься вище +30 градусів. Місцями можлива невелика хмарність. В Донецькій і Луганській області +29 +32 градуси вдень, вночі від +19 до +21 градуса.

На півночі країни сухо і ясно. Можливий невеликий дрібний дощ у Чернігівській області вночі. Температура повітря вдень +27 +29 градусів, вночі +17 +19 градусів.

На півдні буде спекотно. У Херсоні до +33 градусів, у Миколаєві +30 +32, в Одесі +28 +30 градусів. Нічна температура опуститься до +19 +22 градусів.

У західних регіонах сухо і сонячно. Стовпчики термометрів вдень покажуть +28 +30 градусів. В Ужгороді до +32, у Хмельницькому, Рівному та Луцьку +30 +31 градус. Уночі буде прохолодніше, +17 +19 градусів.

В центральній частині України сухо, місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря вдень становитиме +29 +31 градус, нічна +17 +20 градусів.

У столиці 4 серпня буде сонячно і ясно, без опадів. Денна температура повітря буде коливатися від +29 до +31 градуса, нічна від +18 до +20 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми писали про прогноз погоди на вихідні, 4 і 5 серпня.

Також свій прогноз погоди на найближчі дні дала народний синоптик Наталка Діденко.

Відео: РБК-Україна