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Абсолютно ненормальна: у Запоріжжі вагітна накинулася з ножем на дітей

STYLERЖиття    18.04.2019 - 14:32
Абсолютно ненормальна: у Запоріжжі вагітна накинулася з ножем на дітей
Колаж РБК-Україна

Жінка на 8 місяці вагітності намагалася вбити дітей

У Запоріжжі вагітна жінка в стані алкогольного сп'яніння кидалася на дітей з ножем. Інцидент стався 16 квітня біля магазину "АТБ" на Базарній. Про це інформує zp_news.

"Жінка нападала на дітей з ножем, на вигляд алкашка, вагітна. Дівчина, яка була поруч, знерухомила нападницю. Викликали швидку так як вона вагітна, викликали поліцію. Поліція подивилася на це все і просто відпустила жінку разом з її чоловіком", - сказано в повідомленні.

Також відзначається, що жінка валялася на асфальті з ножем і говорила про те, що вона на 8 місяці. По приїзду швидкої ніяких складних дій робити не стали. Медики лише порадили правопорушниці відпочивати та пити більше води.

Користувачів обурила поведінка майбутньої матері, однак ще більше шокувала реакція правоохоронних органів, які абсолютно байдуже поставилися до того, що сталося:

  • Толку від такої поліції немає.
  • І що вона зможе народити? І як виховати?
  • А я вважаю, що справа не в поліції, а в суспільстві, яке впевнено котиться вниз.
  • Шкода майбутньої дитини!

Нагадаємо, що в Ужгороді хлопець кидався ножами з балкона. Свідки такого "шоу" не витримали і подзвонили в поліцію.

Раніше ми повідомляли про те, що у Маріуполі неадекватний чоловік почав погрожувати зброєю в стоматологічній клініці.

А також ми розповідали про те, що у Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО.

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