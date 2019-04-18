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Абсолютно невменяемая: в Запорожье беременная накинулась на детей с ножом

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 14:26
Абсолютно невменяемая: в Запорожье беременная накинулась на детей с ножом
Коллаж РБК-Украина

Женщина на 8 месяце беременности пыталась убить детей

В Запорожье беременная женщина в состоянии алкогольного опьянения бросалась на детей с ножом. Инцидент произошел 16 апреля возле магазина "АТБ" на Базарной. Об этом информирует zp_news.

"Женщина нападала на детей с ножом, на вид алкашка, беременная. Девушка, которая была рядом, обездвижила нападавшую женщину. Вызвали скорую так как она беременна, вызвали полицию. Полиция посмотрела на это все и просто отпустила женщину вместе с её мужем", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что женщина валялась на асфальте с ножом и говорила о том, что она на 8 месяце. По приезду скорой особо никаких действий предпринимать не стали. Медики лишь посоветовали правонарушительнице отдыхать и пить больше воды.

Пользователей возмутило поведение будущей матери, однако еще больше шокировала реакция правоохранительных органов, которые совершенно равнодушно отнеслись к произошедшему:

  • Толку от такой полиции нет.
  • И что она сможет родить? И как воспитать?
  • А я считаю, что дело не в полиции, а в обществе, которое уверенно катится вниз.
  • Жалко будущего ребенка!

Напомним, что в Ужгороде парень бросался ножами с балкона. Свидетели подобного "шоу" не выдержали и позвонили в полицию. 

Ранее мы сообщали о том, что в Мариуполе неадекватный мужчина начал угрожать оружием в стоматологической клинике.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве в метро неадекват набросился на ветерана АТО.

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