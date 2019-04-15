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У Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО: подробиці інциденту (фото)

STYLERЖиття    15.04.2019 - 21:09
У Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО: подробиці інциденту (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Ветерану загрожує інвалідність через перелом ноги

У Києві в метро "Славутич" у бійці зламали ногу ветерану АТО на Донбасі, кавалеру орденів "За Мужність" та "За порятунок Життя" Володимиру Севастьянову. Зловмисником виявився 35-річний житель столиці. Під час затримання чоловік поводився агресивно і погрожував вбити потерпілого. Про це розповів Андрій Борисенко. На своїй сторінці у Facebook він також опублікував фото неадеквата, який у присутності правоохоронців кричав про необхідність знищувати добровольців.

Як повідомлялося, Севастьянову в лікарні надали необхідну медичну допомогу, після чого він від госпіталізації відмовився.

Борисенко розповів, що у Володимира діагностовано повний розрив синдесмозу.

"Тобто - загроза інвалідизації. Питання про операцію відкрито. Колеги радяться-думають", - написав він.

У Києві в метро неадекват накинувся на ветерана АТО: подробиці інциденту (фото)

Ветерану АТО Володимиру Севастьянову зламали ногу в метро (фото: facebook.com/doctor.andrii.borysenko)

Володимир Севастьянов був активним учасником Революції Гідності, після початку російсько-української війни відправився на передову, був фронтовим лікарем.

Борисенко розповів, що напад в київській підземці відбувалося під антиукраїнські вигуки хулігана. Побратим потерпілого емоційно зазначає, що добровольців і патріотів "вже почали знищувати".

 

У Києві в метро неадекват побив ветерана АТО (фото: facebook.com/doctor.andrii.borysenko)

"Розслабилися! Забули 2014-й! Вони нам швидко нагадають!" - написав він.

"Сепар при свідках, при поліції кричав, що добровольців треба знищувати, що знайде Володю, і доб'є!" - додав Борисенко.

У коментарях до його повідомленням користувачі мережі розповіли, що поліція складає протокол на зловмисника.

Як розповів сам Севастьянов, він із побратимом їхав у метро до товариша на "Осокорки", і до них у вагоні почав приставати якийсь чоловік. Він критикував українську мову, Майдан та визвольну війну на Донбасі, передають "Факти".

Володимир спробував його заспокоїти і закликав не бушувати. Вони вийшли з вагона поїзда на станції метро "Славутич" і провели його до дверей, але агресор вдарив Севастьянова по нозі і кинувся тікати. Товариш наздогнав і затримав нападника.

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". Інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дніпровському районі у супермаркеті "Велика Кишеня" молодий чоловік побив ветерана АТО і його дружину за просте зауваження.

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