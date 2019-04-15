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Зламали ногу: в метро Києва побилися пасажири

STYLERЖиття    15.04.2019 - 18:11
Зламали ногу: в метро Києва побилися пасажири
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція затримала підозрюваного-кривдника

У Києві в метро сталася бійка, в результаті чого один з чоловіків отримав перелом ноги. Інцидент стався на платформі станції "Славутич". Правоохоронці вже затримали підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень - це 35-річний киянин, розповіли у відділі комунікації столичної поліції.

В даний час за даним фактом проводиться перевірка.

За словами постраждалого, він разом зі своїм знайомим їхав у метро, коли в них із невідомим молодим чоловіком виникла словесна перепалка. Троє чоловіків вийшли на платформу підземки, щоб вирішити суперечку.

Зламали ногу: в метро Києва побилися пасажири

Метро "Славутич" в Києві (фото: wikipedia.org)

Під час з'ясування відносин постраждалий отримав від суперника удар по нозі. Чоловіка доставили до лікарнї, де медики діагностували перелом.

Після надання необхідної медичної допомоги від подальшої госпіталізації він відмовився.

Потерпілий повідомив правоохоронцям про напад, і незабаром після розшукових заходів працівники поліції метрополітену затримали кривдника.

Зламали ногу: в метро Києва побилися пасажири

Поліція (фото з відкритих джерел)

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". Інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів.

Як повідомлялося раніше, 10 квітня в Києві сталася масова бійка біля концерт-холу Stereo Plaza у Києві на проспекті Валерія Лобановського. В приміщенні був запланований концерт зірок російської естради. Мітингувальники закидали територію пакетами з червоною рідиною.

Нагадаємо, що в Києві 8 березня на проспекті Правди, 66 у супермаркеті сталася масова бійка. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння побили п'яного охоронця і його двох друзів.

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