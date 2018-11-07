"Пекельне руйнування": брила льоду впала з неба і пробила дах будинку

Колаж РБК-Україна

Господар оселі зізнався, що якби він раніше пішов спати, то міг би загинути

Величезна брила льоду впала з неба, пробила дах будинку і приземлилася на ліжку в спальні. Про це повідомляє Bristol Live.

Інцидент стався в місті Брістоль. Господар будинку Джеймі Шин дивився у вітальні телевізор разом зі своїм другом. Близько 10 вечора чоловіки почули страшний шум і подумали, що у вікно влетів феєрверк.

Однак при огляді будинку вони виявили в спальні величезну брилу льоду, яка пробила дірку в даху і впала на ліжко. При падінні брила розкололася і частини, розміром з футбольний м'яч, розлетілися по всій кімнаті.

Джеймі Шин розповів, що якщо б він вирішив піти спати раніше, то ця брила могла б його убити.

"Це було пекельне руйнування. Я зрозумів, що був би мертвий, коли б тоді був у ліжку", - поділився Джеймі.

Фото: Bristol Live

Він вискочив на вулицю разом з другом, щоб зрозуміти звідки ця брила могла прилетіти, але нічого не знайшов, крім дірки в даху будинку. Друг Джеймі припустив, що відкололася брила від літака, який пролітав в тому районі.

З'ясувалося, що приблизно в той час, коли брила льоду приземлилася на дах будинку, в цьому районі пролітало два літаки.

"Важко точно визначити, наскільки велика була глиба. Вона розбила плитки, дерев'яні балки і стелю у спальні", - додав Джеймі.

Прес-секретар аеропорту Хітроу повідомив, що такі інциденти трапляються досить часто. Про подібні ситуації жителі повідомляють в середньому 25 разів на рік. Авіакомпанії зазвичай оплачують ремонти пошкоджених будинків.

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Відео: РБК-Україна