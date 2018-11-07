"Адское разрушение": глыба льда упала с неба и пробила крышу дома

Коллаж РБК-Украина

Хозяин дома признался, что если бы он раньше пошел спать, то мог бы погибнуть

Огромная глыба льда упала с неба, пробила крышу дома и приземлилась на кровати в спальне. Об этом сообщает Bristol Live.

Инцидент произошел в городе Бристоль. Хозяин дома Джейми Шин смотрел в гостиной телевизор вместе со своим другом. Около 10 вечера мужчины услышали страшный шум и подумали, что в окно влетел фейерверк.

Однако при осмотре дома они обнаружили в спальне огромную глыбу льда, которая пробила дыру в крыше и приземлилась на кровать. При падении глыба раскололась и части, размером с футбольный мяч, разлетелись по всей комнате.

Джейми Шин рассказал, что если бы он решил уйти спать пораньше, то эта глыба могла бы его убить.

"Это было адское разрушение. Я понял, что был бы мертв, если бы тогда был в постели", - поделился Джейми.

Фото: Bristol Live

Он выскочил на улицу вместе с другом, чтобы понять откуда эта глыба могла прилететь, но ничего не нашел, кроме дыры в крыше дома. Друг Джейми предположил, что глыба откололась от самолета, который пролетал в том районе.

Выяснилось, что приблизительно в то время, когда глыба льда приземлилась на крышу дома, в этом районе пролетало два самолета.

"Трудно точно определить, насколько велика была глыба. Она разбила плитки, деревянные балки и потолок в спальне", - добавил Джейми.

Пресс-секретарь аэропорта Хитроу сообщил, что такие инциденты случаются довольно часто. О подобных ситуациях жители сообщают в среднем 25 раз в год. Авиакомпании обычно оплачивают ремонты поврежденных домов.

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Видео: РБК-Украина