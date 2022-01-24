Актор Роман Муленко: "Читати Гоголя - немов персик їсти"

Роман, в серіалі "Водна поліція" ти зіграв роль одного зі співробітників особливого відділу водної поліції. Як спрацювалися з режисером картини?

У нас вийшов хороший коннект ще на стадії кастингів. У мене не було чітких характеристик героя по пунктах, тільки загальний опис. І працюючи над роллю, я вносив те, що вважав за потрібне. Гліб Мазур створювався в першу чергу мною. Якщо режисерові підходило те, що я пропонував, він погоджувався, якщо ні, ми придумували щось інше. Ми багато чого пробували, і мені здається, що це було якраз найголовнішим в роботі над образом.

Ролі допомагають розібратися в собі?

Я не можу вам ствердно відповісти. По-перше, це ж жанрове кіно, тобто не повні метри, не фестивальне і не незалежне кіно. Тому глобальні питання і розбір в собі я здійснюю за допомогою книг і музики.

Роман Муленко і Міла Римар в серіалі "Водна поліція" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Був час, коли ти пішов з професії і присвятив себе музиці. Яка саме музика тобі подобається?

Я одного разу подумав: "Чому всі цікаві люди, яких я люблю, цінують і слухають класичну музику, а я її не розумію?" Тоді я вирішив розібратися, витративши на це рік. І після того, як мене перестало "нудити" від скрипок та інших інструментів, в мені ніби повернувся ключик. Я раптом зрозумів, чому люди в захваті від класичної музики, і шалено перейнявся цією культурою. Мені подобаються твори авторів до середини 20 століття. Зі смертю Шостаковича, тобто все, що з'явилося після нього, мене стало вже менше цікавити.

Де ти отримував знання, пов'язані з музикою?

Я пішов вчитися в музичну школу ім. К. Г. Стеценка №1. Ті, хто відчуває і любить музику, можуть в неї вступити. Навіть досить дорослі люди. Звичайно, це не панацея. Але, в принципі, там можна отримати хороші знання.

Роман Муленко в серіалі "Водна поліція" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чи є така фраза, яка допомагає тобі в житті?

Ну це ж панацея (посміхнутися)! Адже так не буває, щоб одна фраза впливала на все життя. Це завжди комплекс якихось знань, думок, які людина почерпнула за певний проміжок часу.

Можеш навести наочний приклад?

У моєму випадку, це була зустріч з хлопцями з нашого гуртожитку. Коли я навчався в університеті, їхнє ставлення до життя стало серйозним поштовхом переглянути свою позицію. Тому що я в той час проводив час переважно у веселощах, а вони чимось займалися і обговорювали якісь цікаві теми. Я спостерігав за ними і думав: "Можна і так? Треба ж!"

Потім в моєму житті у великій кількості з'явилися книги. Незабаром виник величезний інтерес до музики. Потім прийшла поезія, інтерв'ю, цікаві люди... Все відбувалося накопичувальним чином. Звичайно, зміни не відбулися за одну секунду. Протягом року я жив з розумінням, що хочу щось змінити, а потім вже почав переходити від роздумів до дій.

Роман Муленко в серіалі "Водна поліція" (фото: прес-служба каналу "Україна")

У тих хлопців була мета, тому вони конструктивно використовували час?

Так, у них був вектор, спрямований в якесь правильне русло, а я жив як пульверизатор. Розпорошувався в різних сферах, але нічого в підсумку не відбувалося. І всі мої інтереси були поверхневі і дурні. І раптом я побачив, що можна жити по-іншому. Це дійсно було круто!

Що допомагало тобі не займатися самосаботажем, коли з'являлися перешкоди?

На перших порах - бажання довести собі і людям, що у мене вийде. Я завжди відчував себе недурною людиною, просто у мене поки ще було дуже мало знань. Виникали моменти простою, потім починалася активна фаза, після слідувала якась лінива історія…

Думаю, що книги - це ліки, яким я лікуюся вже роки три-чотири. Вони поки не підводили мене.

Яка література подобається?

За сучасну літературу я не беруся, бо прочитав ще не всю класику. Я в цьому сенсі людина досить консервативних поглядів. У мене є два улюблених письменника - Гоголь і Кафка. Вони досить схожі у творчості і абсолютно мене розуміють, а я їх. Це любов і захоплення. Напевно, навіть більшою мірою - Кафка. Він складніше і вже ближче до нас. Хоча Гоголь - його читати, немов персик їсти (посміхнутися). У його творах кожне слово в кайф!

У Кафки одне з улюблених - це "Процес". Якщо коротко про суть твору, то ми постійно чекаємо якихось подій, але вони не відбуваються. А потім розуміємо, що світ не стоїть на місці. Постійне очікування - і є все наше життя.

Роман Муленко з колегами по серіалу "Водна поліція" (фото: прес-служба каналу "Україна")