Зірка серіалів Антон Батирєв: Всі радянські актори - дуже хороший приклад для молоді

А одну з головних ролей в пристрасному детективі виконав популярний актор Антон Батирєв, відомий багатьом також за серіалами "Швабра" і "Ти тільки мій".

На каналі "Україна" якраз йде показ серіалу "Хто ти?" режисера Анатолія Матешка, де глядачам покажуть вісім абсолютно заплутаних детективних історій.

В інтерв'ю Styler 40-річна зірка розповіла не тільки про свою нову кінороботу, а й про особисте життя.

Вся історія триває 16 серій, якусь частину ви з головною героїнею Інгою Штефан - у відвертих контрах. А як складалися стосунки на знімальному майданчику з режисером і партнерами?

Прекрасно, легко, добре і швидко. Незважаючи на те, що з жодним з наших акторів раніше знайомий не був. Катя Кузнєцова, Ярослав Гуревич, Ігор Пазич - чудові партнери. Ми постійно жартували та сміялися. Для мене головне - почуття гумору: якщо воно є, все добре, якщо ні - я напружуюся. У нас же склалися прекрасні стосунки.

З Анатолієм Матешком я, до речі, теж працював вперше, але до цього багато про нього чув. Коли мені запропонували спробувати, я навіть відмовився від парочки інших проектів. При цьому погодився зніматися в серіалі "Хто ти?", не читаючи сценарію.

Дуже хотів попрацювати з Матешком. Для мене як для актора вкрай важливо, щоб мені давали волю робити так, як я хочу. Тоді персонаж обросте якимись цікавими речами. Анатолій Миколайович не забороняв робити нічого з мною запропонованого, так що ми відмінно спрацювалися.

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")

Що вам допомагає ввійти в образ: одяг, прописані в сценарії риси героя, свої якісь спостереження?

Поняття "входити в образ" часто можна почути від глядачів, але я і мої колеги вчилися в театральних інститутах, щоб робити будь-який персонаж. Якщо подивитися роботи Євгена Євстигнєєва - він різний в кожній картині. Я за те, щоб не повторюватися. Тому під час читання сценарію я вже приблизно розумію, що і як робитиму.

А що не завжди відбувається так, як би хотілося, у вашій роботі?

Ні для кого не секрет, що не всі проекти подобаються тим, хто працює на майданчику. І це нормально. Так завжди було, є і буде. Але, погоджуючись на подібні пропозиції, у мене з'являється можливість відточити свою майстерність.

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")

Ви сказали про сина. У чому Добриня на вас схожий?

Він - один в один я! І зовні, і внутрішньо. Навіть був випадок, коли ми приїхали до моїх батьків, і я попросив: "Мамо, дістань мої старі фотографії". На них я був у такому ж віці, що і зараз Добриня. Я йому показую знімки, а він здивувався: "Звідки ця фотографія? У мене немає такого одягу!"

Добриня так само хуліганить в школі. Я його не лаю, а, навпаки, хвалю: "Хуліганити треба. Чи що - будеш забитим ботаном?"

У мене теж постійно були двійки та трійки. Я був одним з найгірших учнів. Однак зараз все виглядає зовсім по-іншому. Де ті відмінники, які сиділи над підручниками?

Коли він приносить двійку, то знає, що тато ніколи не стане лаяти?

Я кажу: "Молодець! Весь у батька". Нічого страшного. А за що його лаяти? За те, що неминуче? Якщо я почну лаяти, він перестане розповідати про себе, і тоді я буду дізнаватися про все не від сина, а від вчителів. Потім це буде переростати в такі форми, коли до батьків немає довіри і ховається абсолютно все. Особливо в пубертатний період, коли у дітей починаються більш дорослі ігри.

Тому з дітьми треба бути на одній хвилі. Причому на їх хвилі, а не на своїй. Тоді буде все добре.

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")

Багато хто вважає вас секс-символом. Як сприймаєте підвищену увагу з боку дівчат до вас?

Увага дівчат присутня не тільки в моєму житті, але і в житті будь-якої публічної людини. Тобто я не є якоюсь там надзвичайною людиною.

Я такий же, як і всі, просто публічна людина. І через це набагато більше людей мене бачить на екрані. Якщо будь-яку іншу людину зробити відомою, буде все те ж саме.

Ви зараз розбиваєте стереотип про те, що відомі люди часом дуже зарозумілі. Ви відповідаєте як професіонал, а не актор, який "зловив зірку". Насправді це здорово.

Я не вважаю себе якимось мегакрутим. Повторюся, таким був Євген Євстигнєєв, але при цьому він ніколи не страждав зірковою хворобою.

І в принципі всі радянські актори - дуже хороший приклад для молоді. Часом якась актриса зніметься в трьох проектах і вважає, що вона вже суперзірка. А насправді ця людина - одноденка.

На жаль, подібна зарозумілість і випинання себе виглядають дуже пішло.

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")

Мало хто розуміє, що репутацію потрібно заслужити.

Може бути, тому мене і знімають. Тому що жодна людина не може сказати про мене щось погане. Я до всіх прекрасно ставлюся, для мене усі - люди. І це не гучні слова, а дійсно моє ставлення до оточуючих.

У мене і батьки, сестра і кохана дівчина - абсолютно звичайні. Ми ж не боги. Дурниці все це - вважати себе небожителем тільки тому, що ти відома людина і твоя робота пов'язана з публічністю.

Деякі актори з побоюванням говорять про вік. Чи була у вас коли-небудь криза віку і як ви ставитеся до того, що вам скоро буде сорок один?

Та ну, я навіть не думаю про це. У мене також викликають подив і ті дівчата, які намагаються виглядати набагато молодше за свої роки. А вже коли чоловіки так чинять - це взагалі дивно. Мені добре в моєму віці, а далі буде ще краще (посміхається).

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")

Що б ви побажали собі в 2022 році?

Щоб у мене було багато хорошої та високооплачуваної роботи в рідному місті. По-моєму, це нормально (посміхається).

Причому на дуже довгий час. А також фізичного, духовного і душевного здоров'я мені та всім моїм близьким.

Антон Батирєв (фото: канал "Україна")