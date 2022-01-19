Звезда сериалов Антон Батырев: Все советские актеры - очень хороший пример для молодежи

А одну из главных ролей в страстном детективе исполнил популярный актер Антон Батырев, известный многим также по сериалам "Швабра" и "Ты только мой".

На канале "Украина" как раз идет показ сериала "Кто ты?" режиссера Анатолия Матешко, где зрителям покажут восемь совершенно запутанных детективных историй.

В интервью Styler 40-летняя звезда рассказала не только о своей новой киноработе, но и о личной жизни.

Вся история длится 16 серий, какую-то часть вы с главной героиней Ингой Штефан - в откровенных контрах. А как складывались отношения на съемочной площадке с режиссером и партнерами?

Прекрасно, легко, хорошо и быстро. Несмотря на то, что ни с одним из наших актеров раньше знаком не был. Катя Кузнецова, Ярослав Гуревич, Игорь Пазыч - замечательные партнеры. Мы постоянно шутили и смеялись. Для меня главное - чувство юмора: если оно есть, все хорошо, если нет - я напрягаюсь. У нас же сложились прекрасные отношения.

С Анатолием Матешко я, кстати, тоже первый раз работал, но до этого много о нем слышал. Когда мне предложили попробовать, я даже отказался от парочки других проектов. При этом согласился сниматься в сериале "Кто ты?", не читая сценария.

Очень хотел поработать с Матешко. Для меня как для актера крайне важно, чтобы мне давали волю делать так, как я хочу. Тогда персонаж обрастет какими-то интересными вещами. Анатолий Николаевич не запрещал делать ничего из мной предложенного, так что мы отлично сработались.

Антон Батырев (фото: канал "Украина")

Что вам помогает войти в образ: одежда, прописанные в сценарии черты героя, свои какие-то наблюдения?

Понятие "входить в образ" часто можно услышать от зрителей, но я и мои коллеги учились в театральных институтах, чтобы делать любой персонаж. Если посмотреть работы Евгения Евстигнеева - он разный в каждой картине. Я за то, чтобы не повторяться. Поэтому во время чтения сценария я уже примерно понимаю, что и как буду делать.

А что не всегда происходит так, как бы хотелось, в вашей работе?

Ни для кого не секрет, что не все проекты нравятся тем, кто работает на площадке. И это нормально. Так всегда было, есть и будет. Но, соглашаясь на подобные предложения, у меня появляется возможность отточить свое мастерство.

Антон Батырев (фото: канал "Украина")

Вы сказали о сыне. В чем Добрыня на вас похож?

Он - один в один я! И внешне, и внутренне. Даже был случай, когда мы приехали к моим родителям, и я попросил: "Мама, достань мои старые фотографии". На них я был в таком же возрасте, что и сейчас Добрыня. Я ему показываю снимки, а он удивился: "Откуда эта фотография? У меня нет такой одежды!"

Добрыня так же хулиганит в школе. Я его не ругаю, а, наоборот, хвалю: "Хулиганить надо. Или что - будешь забитым ботаном?"

У меня тоже постоянно были двойки и тройки. Я был одним из самых плохих учеников. Однако сейчас все выглядит совсем по-другому. Где те отличники, которые сидели над учебниками?

Когда он приносит двойку, то знает, что папа никогда не станет ругать?

Я говорю: "Молодец! Весь в отца". Ничего страшного. А за что его ругать? За то, что неизбежно? Если я начну ругать, он перестанет рассказывать о себе, и тогда я буду узнавать обо всем не от сына, а от учителей. Потом это будет перерастать в такие формы, когда к родителям нет доверия и скрывается абсолютно все. Особенно в пубертатный период, когда у детей начинаются более взрослые игры.

Поэтому с детьми надо быть на одной волне. Причем на их волне, а не на своей. Тогда будет все хорошо.

Антон Батырев (фото: канал "Украина")

Многие считают вас секс-символом. Как воспринимаете повышенное внимание со стороны девушек к вам?

Внимание девушек присутствует не только в моей жизни, но и в жизни любого публичного человека. То есть я не являюсь каким-то там из ряда вон выходящим человеком.

Я такой же, как и все, просто публичный человек. И за счет этого намного больше людей меня видит на экране. Если любого другого человека сделать известным, будет все то же самое.

Вы сейчас разбиваете стереотип о том, что известные люди порой очень заносчивые. Вы отвечаете как профессионал, а не "поймавший звезду" актер. На самом деле это здорово.

Я не считаю себя каким-то мегакрутым. Повторюсь, таким был Евгений Евстигнеев, но при этом он никогда не страдал звездной болезнью.

И в принципе все советские актеры - очень хороший пример для молодежи. Порой какая-нибудь актриса снимется в трех проектах и считает, что она уже суперзвезда. А на самом деле этот человек - однодневка.

К сожалению, подобная заносчивость и выпячивание себя выглядят очень пошло.

Антон Батырев (фото: канал "Украина")

Мало кто понимает, что репутацию нужно заслужить.

Может быть, поэтому меня и снимают. Потому что ни один человек не может сказать про меня что-то плохое. Я ко всем прекрасно отношусь, для меня все - люди. И это не громкие слова, а действительно мое отношение к окружающим.

У меня и родители, сестра и любимая девушка - совершенно обычные. Мы же не боги. Глупости все это - считать себя небожителем только потому, что ты известный человек и твоя работа связана с публичностью.

Некоторые актеры с опаской говорят о возрасте. Был ли у вас когда-нибудь кризис возраста и как вы относитесь к тому, что вам скоро будет сорок один?

Да ну, я даже не думаю об этом. У меня также вызывают недоумение и те девушки, которые стараются выглядеть намного младше своих лет. А уж когда мужики так поступают - это вообще странно. Мне хорошо в моем возрасте, а дальше будет еще лучше (улыбается).

Антон Батырев (фото: канал "Украина")

Что бы вы пожелали себе в 2022 году?

Чтобы у меня было много хорошей и высокооплачиваемой работы в родном городе. По-моему, это нормально (улыбается).

Причем на очень долгое время. А также физического, духовного и душевного здоровья мне и всем моим близким.

Антон Батырев (фото: канал "Украина")