Актер Роман Муленко: "Читать Гоголя - словно персик есть"

Роман, в сериале "Водная полиция" ты сыграл роль одного из сотрудников особого отдела водной полиции. Как сработались с режиссером картины?

У нас получился хороший коннект еще на стадии кастингов. У меня не было четких характеристик героя по пунктам, только общее описание. И работая над ролью, я вносил то, что считал нужным. Глеб Мазур создавался в первую очередь мной. Если режиссеру подходило то, что я предлагал, он соглашался, если нет, мы придумывали что-то другое. Мы много чего пробовали, и мне кажется, что это было как раз самым главным в работе над образом.

Роли помогают разобраться в себе?

Я не могу вам утвердительно ответить. Во-первых, это ведь жанровое кино, то есть не полные метры, не фестивальные и не независимое кино. Поэтому глобальные вопросы и разбор в себе я осуществляю при помощи книг и музыки.

Роман Муленко и Мила Рымарь в сериале "Водная полиция" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Было время, когда ты ушел из профессии и посвятил себя музыке. Какая именно музыка тебе нравится?

Я однажды подумал: "Почему все интересные люди, которых я люблю, ценят и слушают классическую музыку, а я ее не понимаю?" Тогда я решил разобраться, потратив на это год. И после того, как меня перестало "тошнить" от скрипок и остальных инструментов, во мне как будто повернулся ключик. Я вдруг понял, почему люди в восторге от классической музыки, и безумно проникся этой культурой. Мне нравятся произведения авторов до середины 20 века. Со смертью Шостаковича, то есть все, что появилось после него, меня стало уже меньше интересовать.

Где ты получал знания, связанные с музыкой?

Я пошел учиться в музыкальную школу им. К. Г. Стеценко №1. Те, кто чувствует и любит музыку, могут в нее поступить. Даже достаточно взрослые люди. Конечно, это не панацея. Но, в принципе, там можно получить хорошие знания.

Роман Муленко в сериале "Водная полиция" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Есть ли такая фраза, которая помогает тебе в жизни?

Ну это же панацея (улыбнулся)! Ведь так не бывает, чтобы одна фраза влияла на всю жизнь. Это всегда комплекс каких-то знаний, мыслей, которые человек почерпнул за определенный период времени.

Можешь привести наглядный пример?

В моем случае, это была встреча с ребятами из нашего общежития. Когда я учился в университете, их отношение к жизни стало серьезным толчком пересмотреть свою позицию. Потому что я в то время проводил время преимущественно в веселье, а они чем-то занимались и обсуждали какие-то интересные темы. Я наблюдал за ними и думал: "Можно и так? Надо же!"

Потом в моей жизни в большом количестве появились книги. Вскоре возник огромный интерес к музыке. Затем пришла поэзия, интервью, интересные люди… Все происходило накопительным образом. Конечно, перемены не произошли за одну секунду. В течение года я жил с пониманием, что хочу что-то изменить, а потом уже начал переходить от раздумий к действиям.

Роман Муленко в сериале "Водная полиция" (фото: пресс-служба канала "Украина")

У тех ребят была цель, поэтому они конструктивно использовали время?

Да, у них был вектор, направленный в какое-то правильное русло, а я жил как пульверизатор. Распылялся в разных сферах, но ничего в итоге не происходило. И все мои интересы были поверхностные и глупые. И вдруг я увидел, что можно жить по-другому. Это действительно было круто!

Что помогало тебе не заниматься самосаботажем, когда появлялись преграды?

На первых порах – желание доказать себе и людям, что у меня выйдет. Я всегда чувствовал себя неглупым человеком, просто у меня пока еще было очень мало знаний. Возникали моменты простоя, затем начиналась активная фаза, после следовала какая-то ленивая история…

Думаю, что книги – это лекарство, которым я лечусь уже года три-четыре. Они пока не подводили меня.

Какая литература нравится?

За современную литературу я не берусь, потому что прочел еще не всю классику. Я в этом смысле человек достаточно консервативных взглядов. У меня есть два любимых писателя – Гоголь и Кафка. Они достаточно похожи в творчестве и абсолютно меня понимают, а я их. Это любовь и восторг. Наверно, даже в большей степени – Кафка. Он сложнее и уже ближе к нам. Хотя Гоголь – его читать, словно персик есть (улыбнулся). В его произведениях каждое слово в кайф!

У Кафки одно из любимых – это "Процесс". Если коротко о сути произведения, то мы постоянно ждем каких-то событий, но они не происходят. А потом понимаем, что мир не стоит на месте. Постоянное ожидание – и есть вся наша жизнь.

Роман Муленко с коллегами по сериалу "Водная полиция" (фото: пресс-служба канала "Украина")