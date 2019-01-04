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Альф врятував 24-річного українця від самогубства (фото)

STYLERЖиття    04.01.2019 - 19:03
Альф врятував 24-річного українця від самогубства (фото)
Колаж РБК-Україна

Хлопцю вдалося врятувати життя завдяки відмінним навичкам чотирилапого "полісмена"

Поліцейські завадили молодому мешканцю міста Монастириська Тернопільської області покінчити життя самогубством. 

Як розповіли у правоохоронних органах, другого січня до них звернулася жінка з проханням розшукати її 24-річного сина. При цьому вона розповіла "копам", що її родич має психічні розлади і вже неодноразово намагався звести рахунки з життям.

На пошуки парубка були направлені правоохоронці з п'яти відділів та відділень поліції: працівники карного розшуку, кінологи та мешканці Монастириського району. 

Менш ніж за добу молодика було знайдено. А допоміг правоохоронцям у цьому службовий пес по кличці Альф. Чотирилапий помічник зумів виявити зниклого в лісовому масиві з перехолодженням та ножовим пораненням шиї, яке він завдав собі сам.

Альф врятував 24-річного українця від самогубства (фото)

"Копи" врятували 24-річного парубка (фото: tp.npu.gov.ua)

Хлопець відразу ж був доставлений у медичний заклад, де лікарі надали йому первинну допомогу. Наразі життю молодого українця нічого не загрожує.

Після вдалої операції, інспектор-кінолог Андрій Заєць заявив, що саме завдяки відмінним навичкам чотирилапого "полісмена" вдалося встановити місцезнаходження парубка.

"Альф неодноразово доводив своє вміння в пошуках людей по запахових слідах, по яких він й спеціалізується", - пояснив Андрій.

Альф врятував 24-річного українця від самогубства (фото)

Альф зі своїм хазяїном (фото: tp.npu.gov.ua)

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