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Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 19:03
Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)
Коллаж РБК-Украина

Парню удалось спасти жизнь благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского"

Полицейские помешали молодому жителю города Монастыриска Тернопольской области покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали в правоохранительных органах, второго января к ним обратилась женщина с просьбой разыскать ее 24-летнего сына. При этом она рассказала "копам", что ее родственник имеет психические расстройства и уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

На поиски парня были направлены правоохранители пяти отделов полиции: сотрудники уголовного розыска, кинологи и жители Монастыриского района.

Менее чем за сутки молодого парень был найден. А помог правоохранителям в этом служебный пес по кличке Альф. Четвероногий помощник сумел обнаружить пропавшего в лесном массиве с перехолодженням и ножевым ранением шеи, которое он нанес себе сам.

Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)

"Копы" спасли 24-летнего парня (фото: tp.npu.gov.ua)

Парень сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему первичную помощь. Сейчас жизни молодого украинца ничего не угрожает.

После удачной операции, инспектор-кинолог Андрей Заец заявил, что именно благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского" удалось установить местонахождение парня.

"Альф неоднократно доказывал свое умение в поисках людей по запаховых следах, по которым он и специализируется", - пояснил Андрей.

Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)

Альф со своим хозяином (фото: tp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее храбрый пес спас жителей Авдеевки от заминированного российского дрона.

Также мы писали о том, что в Мариуполе пес спас своих хозяев ценой собственной жизни.

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