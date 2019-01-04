Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)

Коллаж РБК-Украина

Парню удалось спасти жизнь благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского"

Полицейские помешали молодому жителю города Монастыриска Тернопольской области покончить жизнь самоубийством.

Как рассказали в правоохранительных органах, второго января к ним обратилась женщина с просьбой разыскать ее 24-летнего сына. При этом она рассказала "копам", что ее родственник имеет психические расстройства и уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

На поиски парня были направлены правоохранители пяти отделов полиции: сотрудники уголовного розыска, кинологи и жители Монастыриского района.

Менее чем за сутки молодого парень был найден. А помог правоохранителям в этом служебный пес по кличке Альф. Четвероногий помощник сумел обнаружить пропавшего в лесном массиве с перехолодженням и ножевым ранением шеи, которое он нанес себе сам.

"Копы" спасли 24-летнего парня (фото: tp.npu.gov.ua)

Парень сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему первичную помощь. Сейчас жизни молодого украинца ничего не угрожает.

После удачной операции, инспектор-кинолог Андрей Заец заявил, что именно благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского" удалось установить местонахождение парня.

"Альф неоднократно доказывал свое умение в поисках людей по запаховых следах, по которым он и специализируется", - пояснил Андрей.

Альф со своим хозяином (фото: tp.npu.gov.ua)

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