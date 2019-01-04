Альф спас 24-летнего украинца от самоубийства (фото)

Парню удалось спасти жизнь благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского"
Полицейские помешали молодому жителю города Монастыриска Тернопольской области покончить жизнь самоубийством.
Как рассказали в правоохранительных органах, второго января к ним обратилась женщина с просьбой разыскать ее 24-летнего сына. При этом она рассказала "копам", что ее родственник имеет психические расстройства и уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.
На поиски парня были направлены правоохранители пяти отделов полиции: сотрудники уголовного розыска, кинологи и жители Монастыриского района.
Менее чем за сутки молодого парень был найден. А помог правоохранителям в этом служебный пес по кличке Альф. Четвероногий помощник сумел обнаружить пропавшего в лесном массиве с перехолодженням и ножевым ранением шеи, которое он нанес себе сам.
"Копы" спасли 24-летнего парня (фото: tp.npu.gov.ua)
Парень сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему первичную помощь. Сейчас жизни молодого украинца ничего не угрожает.
После удачной операции, инспектор-кинолог Андрей Заец заявил, что именно благодаря отличным навыкам четвероногого "полицейского" удалось установить местонахождение парня.
"Альф неоднократно доказывал свое умение в поисках людей по запаховых следах, по которым он и специализируется", - пояснил Андрей.
Альф со своим хозяином (фото: tp.npu.gov.ua)
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