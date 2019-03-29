ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американський телеканал показав трейлер серіалу "Чорнобиль" (відео)

STYLERЖиття    29.03.2019 - 08:53
Американський телеканал показав трейлер серіалу "Чорнобиль" (відео)
Колаж: РБК-Україна

Серіал "Чорнобиль" вийде на телеканалі HBO

Серіал "Чорнобиль" – нове творіння американського телеканалу HBO, який виходить на екрани в США і Великобританії 6 травня 2019 року.

П'яти серійний серіал розповість про страшну катастрофу, яка сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

В описі HBO до серіалу говориться про те, що "Чорнобиль" покаже історію аварії, одну з найгірших техногенних катастроф в історії, і жертв, які були принесені для того, щоб врятувати Європу від неймовірної катастрофи.

Відео: YouTube (Chernobyl (2019) Official Trailer HBO)

Режисер серіалу - Джоан Ренко, який зняв відомий серіал "У всі тяжкі". Продюсером виступила Керолін Штраус, яка працювала над такими культовими серіалами, як "Секс і місто" та "Гра престолів". Крім того, до "Чорнобиля" доклав руку і продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

Головні ролі в серіалі виконали Джаред Харріс ("Божевільні", "Шерлок Холмс: Гра тіней"), Стеллан Скарсгард ("Меланхолія", "Дівчина з татуюванням дракона") і Емілі Уотсон ("Червоний дракон", "Kingsman: Золоте кільце").

Зйомки серіалу проходили у столиці Литви - Вільнюсі.

Нагадаємо, що вчені перевірили Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у "зоні відчуження", щоб провести облік тварин та птахів.

Раніше повідомлялося про те, що в мережу злили першу серію фінального сезону серіалу "Гра престолів". Офіційна прем'єра першої серії 8 сезону відбудеться 14 квітня 2019 року.

Суд зняв заборону на популярний серіал: усі подробиці Я знаю смерть: з'явився перший трейлер до серіалу "Гра престолів"
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України сериалыЧорнобиль
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся