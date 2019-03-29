Американский телеканал показал трейлер сериала "Чернобыль" (видео)

Коллаж: РБК-Украина

Сериал "Чернобыль" выйдет на телеканале HBO

Сериал "Чернобыль" – новое творение американского телеканала HBO, который выходит на экраны в США и Великобритании 6 мая 2019 года.

Пяти серийный сериал расскажет о страшной катастрофе, которая произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

В описании HBO к сериалу говориться о том, что "Чернобыль" покажет историю аварии, одну из худших техногенных катастроф в истории, и жертв, которые были принесены для того, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы.

Видео: YouTube (Chernobyl (2019) Official Trailer HBO)

Режиссер сериала - Джоан Ренко, который снял известный сериал "Во все тяжкие". Продюсером выступила Кэролин Штраус, работавшая над такими культовыми сериалами, как "Секс и город" и "Игра престолов". Кроме того, к "Чернобылю" приложил руку и продюсер сериала "Черное зеркало".

Главные роди в сериале сыграли Джаред Харрис ("Безумцы", "Шерлок Холмс: Игра теней"), Стеллан Скарсгард ("Меланхолия", "Девушка с татуировкой дракона") и Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Kingsman: Золотое кольцо").

Съемки сериала проходили в столице Литвы - Вильнюсе.

Напомним, что ученые проверили Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в "зоне отчуждения", чтобы провести учет животных и птиц.

Ранее сообщалось о том, что в сеть слили первую серию финального сезона сериала "Игра престолов". Официальная премьера первой серии 8 сезона состоится 14 апреля 2019 года.