ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Американці знайшли "український слід" в смертельному вірусі

STYLERЖиття    11.04.2019 - 20:51
Американці знайшли "український слід" в смертельному вірусі
Кір з України потрапила до США через паломництво хасидів (колаж: РБК-Україна)

Кір до Сполучених Штатів могли занести хасиди після паломництва до Умані

Кір поширюється у Сполучених Штатах шаленими темпами. Науковці знайшли винних у поширенні вірусу, який спричиняє небезпечну хворобу. Його могли занести до США хасиди після паломництва до Умані, повідомляє ТСН.

Паломники приїздять до України щороку. Останнє паломництво було у вересні 2018 року. Саме після цього в Ізраїлі, Великій Британії та США почали фіксувати сотні випадків зараження кором.

В Нью-Йорку навіть було оголошено надзвичайний стан через спалах кору. Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня. Епідемія кору в місті почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання.

Також у місті оголошено масштабну вакцинацію, а за відсутність щеплень будуть карати.

Кір - це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юнктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі.

Кір з України потрапила до США через паломництво хасидів (відео: YouTube/ТСН)

До слова, у Криму зростає число хворих на кір. Зокрема, в березні було зареєстровано 38 лабораторно підтверджених випадків захворювання небезпечною хворобою.

Раніше Уляна Супрун розвіяла міфи, які пов'язані з кором. Вона закликала не вірити чутками, які поширюють в інтернеті, а також попросила не займатися самолікуванням і вчасно вакцинуватися.

У США з початку року констатували 465 випадків зараження кором Породілля загинула від кору: нова інформація про трагедію в Сумах
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кір
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся