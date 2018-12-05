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"Тренувався місяць": українець встановив незвичайний "картковий" рекорд (відео)

STYLERЖиття    05.12.2018 - 13:34

Відео: YouTube/Новини Тернополя 20 хвилин

4 грудня у селі Яблунів Тернопільської області Андрій Балабух встановив новий рекорд, розірвавши за 22,6 секунди три колоди карт. 

Наголошується, що це далеко не перший рекорд спортсмена. Чоловікові 37 років і за цей час він багато чого перепробував: піднімав однією рукою дві гирі і розривав пачками карти. Андрій зізнається, що за час тренувань у день рвав по десять-двадцять колод.

Спортсмен стверджує, що для тренувань потрібно мати силу рук. Він сам тренувався в залі, а руки тренував за допомогою спеціального еспандера. Головне, як стверджує рекордсмен, це бажання досягати чогось.

&quot;Тренувався місяць&quot;: українець встановив незвичайний &quot;картковий&quot; рекорд (відео)

Скріншот 

"Я тренувався місяць до рекорду. Побачив, що спортсмен з Росії встановив рекорд світу і розірвав разом чотири колоди. Тому вирішив теж спробувати", - каже Балабух.

Деред встановленням рекорду карти перевірили на цілісність, а щоб вони не випадали, спортсмен закріпив їх пластиром. Колоди вдалося розірвати за 22,6 секунди.

Нагадаємо, що в Україні протягом осені синоптики зафіксували вісім температурних рекордів.

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А ще повідомляли, що кліп Аріани Гранде поставив рекорд переглядів на YouTube.

Відео: (video.rbc.ua)

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