"Тренувався місяць": українець встановив незвичайний "картковий" рекорд (відео)

Відео: YouTube/Новини Тернополя 20 хвилин

4 грудня у селі Яблунів Тернопільської області Андрій Балабух встановив новий рекорд, розірвавши за 22,6 секунди три колоди карт.

Наголошується, що це далеко не перший рекорд спортсмена. Чоловікові 37 років і за цей час він багато чого перепробував: піднімав однією рукою дві гирі і розривав пачками карти. Андрій зізнається, що за час тренувань у день рвав по десять-двадцять колод.

Спортсмен стверджує, що для тренувань потрібно мати силу рук. Він сам тренувався в залі, а руки тренував за допомогою спеціального еспандера. Головне, як стверджує рекордсмен, це бажання досягати чогось.

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"Я тренувався місяць до рекорду. Побачив, що спортсмен з Росії встановив рекорд світу і розірвав разом чотири колоди. Тому вирішив теж спробувати", - каже Балабух.

Деред встановленням рекорду карти перевірили на цілісність, а щоб вони не випадали, спортсмен закріпив їх пластиром. Колоди вдалося розірвати за 22,6 секунди.

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Відео: (video.rbc.ua)