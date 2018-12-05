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"Тренировался месяц": украинец установил необычный "карточный" рекорд (видео)

STYLERЖизнь    05.12.2018 - 13:34

Видео: YouTube/Новини Тернополя 20 хвилин

4 декабря в селе Яблонов Тернопольской области Андрей Балабух установил новый рекорд, разорвав за 22,6 секунды три колоды карт. 

Это далеко не первый рекорд спортсмена. Мужчине 37 лет и за это время он многое перепробовал: поднимал одной рукой две гири и разрывал пачками карты. Андрей признается, что за время тренировок в день рвал по десять-двадцать колод. 

Спортсмен утверждает, что для тренировок нужно иметь силу рук. Он сам тренировался в зале, а руки тренировал с помощью специального эспандера. Главное, как утверждает рекордсмен, это желание достигать чего-то.

&quot;Тренировался месяц&quot;: украинец установил необычный &quot;карточный&quot; рекорд (видео)

Скриншот

"Я тренировался месяц до рекорда. Увидел, что спортсмен из России установил рекорд мира и разорвал вместе четыре колоды. Поэтому решил тоже попробовать", - говорит Балабух.

Перед установлением рекорда карты проверили на целостность, а чтобы они не выпадали, спортсмен закрепил их пластырем. Колоды удалось разорвать за 22,6 секунды.

Напомним, что в Украине в течение осени синоптики зафиксировали 8 температурных рекордов.

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А также сообщали, что клип Арианы Гранде поставил рекорд по просмотрам на YouTube.

Видео: (video.rbc.ua)

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