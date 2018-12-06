Аномальний клубок судин: в Україні провели унікальну операцію на мозку

Відео: YouTube/ТСН

Молодий дівчині Вероніці лікарі з Інституту нейрохірургії України провели унікальну операцію з видалення аномального клубка судин у мозку. Про це повідомляє ТСН.

Протягом чотирьох років Вероніці з Житомирської області не могли поставити діагноз. У неї стався крововилив у мозок, який паралізував молоду дівчину. Вона не могла поворухнутися, а до цього – не могла пересуватися і втрачала координацію рухів.

Лікарі спочатку припускали, що у неї пухлина в мозку, але при діагностиці її не змогли виявити. Після декількох обстежень, які були проведені протягом чотирьох років, медики знайшли у дівчини каверному – аномальний клубок судин, який зустрічається менш ніж у 1% населення.

У Вероніки кавернома розташувалася в тій області мозку, яка відповідає за рух і як повідомили лікарі, цей аномальний клубок судин – як бомба сповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який момент. І будь-який подальший крововилив може вбити дівчину.

Зваживши всі ризики, лікарі з Інституту нейрохірургії вирішили прооперувати Вероніку, щоб врятувати не тільки її життя, але і повернути їй повноцінне здоров'я.

Операція на мозку пройшла добре, і лікарі Інституту відзначили, що завдяки пілотному проекту у них з'явилося забезпечення, яке дозволяє проводити такі високотехнологічні втручання в організми пацієнтів безкоштовно.

Вероніці належить ще пройти курс реабілітації, після якого вона повинна повернутися до нормального і повноцінного життя.

Скріншоти з відео (YouTube/ТСН)

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Відео: РБК-Україна