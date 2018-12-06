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Аномальный клубок сосудов: в Украине провели уникальную операцию на мозге

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 10:36

Видео: YouTube/ТСН

Молодой девушке Веронике врачи из Института нейрохирургии Украины провели уникальную операцию по удалению аномального клубка сосудов в мозге. Об этом сообщает ТСН.

На протяжении четырех лет Веронике из Житомирской области не могли поставить диагноз. У нее произошло кровоизлияние в мозг, которое парализовало молодую девушку. Она не могла пошевелиться, а до этого – не могла передвигаться и теряла координацию движений.

Врачи сначала предполагали, что у нее опухоль в мозге, но при диагностике ее не смогли обнаружить. После нескольких обследований, которые были проведены в течение четырех лет, медики нашли у девушки каверному – аномальный клубок сосудов, который встречается менее чем у 1% населения.

У Вероники кавернома расположилась в той области мозга, которая отвечает за движение и, как сообщили врачи, этот аномальный клубок сосудов – как бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. И любое последующее кровоизлияние может убить девушку.

Взвесив все риски, врачи из Института нейрохирургии решили прооперировать Веронику, чтобы спасти не только ее жизнь, но и вернуть ей полноценное здоровье.  

Операция на мозге прошла хорошо, и врачи Института отметили, что благодаря пилотному проекту у них появилось обеспечение, которое позволяет проводить такие высокотехнологические вмешательства в организмы пациентов бесплатно.

Веронике предстоит еще пройти курс реабилитации, после которого она должна вернуться к нормальной и полноценной жизни.

 

Скриншоты из видео (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медики поделились историями о том, как рождаются "дети из пробирки" в Украине.

А также писали о том, что трехлетняя девочка стала самой юной в мире пациенткой с раком груди.

Видео: РБК-Украина

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