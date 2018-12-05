Арешт Барабошка: блогеру вдягнули електронний браслет (фото)

Відео: YouTube/Review News

Відомий український блогер Олександр Барабошко, якого звинувачують в організації скандалу у справі Варченко, вийшов з СІЗО після того, як за нього заплатили заставу в 3 мільйони гривень. Йому на ногу наділи електронний браслет.

В невеликому відео Олександр Барабошко розповів про свої враження.

Олександр Барабошко подякував усім, хто допоміг йому вийти з СІЗО і зізнався, що не знає, яким чином було внесено заставу. Він розповів, що умови в камері були не з кращих, але він психологічно був готовий там перебувати.

Блогер спростовує всі звинувачення і вважає, що спеціально шукали досить відомих піарників і політтехнологів, щоб зробити їх винними у справі Варченко.

"Чесно кажучи, мені приємно. Адвокат розповів, що моєму арешту раділи чиновники, депутати, мери міст. А з іншого боку – за моє звільнення боролися прості люди, які зараз тут знаходяться. І це значить, що ти рухаєшся у правильному напрямку. І вся ця справа, до якої я відношенню не маю, повністю політична справа", - сказав Барабошко.

Крім того, блогеру наділи на ногу електронний браслет і в розпорядження редакції РБК-Україна потрапила ексклюзивна фотографія Олександра Барабошка з браслетом.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що блогера Олександра Барабошка випустили з СІЗО після внесення застави.

А також розповідали усі подробиці арешту блогера Олександра Барабошка (Крус), якому пред'явили звинувачення у справі Варченко.

Відео: РБК-Україна