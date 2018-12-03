Арест блогера Александра Барабошко (Круса): все подробности

Коллаж РБК-Украина

Сотрудники правоохранительных органов трижды нарушили закон при аресте

Украинского блогера Александра Барабошко арестовали по обвинению в деле о семье Варченко. Ему инкриминировали неправдивое уведомление о совершении преступления, нарушение тайны переписки, нарушение неприкосновенности личной жизни, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. О том, что случилось с Барабошко, пишет "Телеграф".

Александра Барабошко задержали в кафе в центре Киева. Люди в балаклавах просто подошли к нему и начали вырывать из рук ноутбуку, за котором Барабошко работал. В процессе нанесли блогеру телесные повреждения, из-за которых впоследствии пришлось даже вызывать медиков.

При чем, этот инцидент не был внесен потом в документы.

После кафе Александра Барабошко отвезли к нему домой, где провели обыск без постановления суда. У блогера были изъяты личные вещи – ноутбук, телефон и наличные деньги. Изымать технику можно также по постановлению суда, в котором должно было быть указано, что можно изъять.

Еще одно нарушение – все действия по отношению к Барабошко были совершены без присутствия адвоката. По закону – правоохранители должны были ждать его не менее 3 часов, но в данном случае, его никто ждать не стал, хотя адвокат приехал через два часа.

Александра Барабошко принудительно заставили разблокировать телефон по FaceID. Однако, как впоследствии объяснил блогер, эта функция была у него выключена и после того, как правоохранителям не удалось разблокировать телефон с помощью этой функции – они начали бить Барабошко и наносили по одному удару за каждое неправильное введение пароля.

Во время обыска выяснилось, что в СМИ просочилась информация о действиях правоохранительных органов и прокурор Опанасенко, который наносил удары Александру Барабошко, возмутился, каким образом просочились снимки и видео.

После обыска, который продолжался до 19.30, Александр Барабошко согласился поехать в прокуратуру на допрос, но после домой он уже не вернулся. Подозрение ему вручили уже утром следующего дня.

В процессе задержания Александра Барабошко, сотрудники правоохранительных органов нарушили три закона – проведение обыска без адвоката, превышения полномочий (избиение) и кража, так как никаких законных оснований на изъятие личных вещей не было.

После объявления о подозрении и судебного заседания, на котором ему выбрали меру пресечения, Барабошко увезли в ИВС в Косогорном переулке, где он исчез. Адвокат не мог связаться со своим подзащитным и нашел его через некоторое время в Лукьяновском СИЗО.

Известно, что там Александра Барабошко били и требовали у него большую сумму денег.

Александр Барабошко – известный украинский блогер и активист, более известный под псевдонимом Крус. Более подробно можно прочитать о нем тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Барабошко устроили "ад" в СИЗО.

А также мы сообщали о том, что за Барабошко внесли 3 млн гривен залога.

Его должны были выпустить в понедельник, 3 декабря, однако по состоянию на 18.00 появилась информация, что платеж не прошел финмониторинг и Александр Барабошко проведет еще одну ночь в СИЗО.

Скриншот поста (facebook.com/pavel.nemeryuk)

Видео: РБК-Украина