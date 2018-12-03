Арешт блогера Олександра Барабошко (Круса): усі подробиці

Колаж РБК-Україна

Співробітники правоохоронних органів тричі порушили закон при арешті

Українського блогера Олександра Барабошко заарештували за звинуваченням у справі про сім'ю Варченко. Йому інкримінували неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення таємниці листування, порушення недоторканності особистого життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Про те, що сталося з Барабошко, пише "Телеграф".

Олександра Барабошко затримали в кафе в центрі Києва. Люди в балаклавах просто підійшли до нього і почали виривати з рук ноутбука, за якому Барабошко працював. В процесі завдали блогеру тілесні ушкодження, через які згодом довелося навіть викликати медиків.

При чому, цей інцидент не був внесений потім в документи.

Після кафе Олександра Барабошко відвезли до нього додому, де провели обшук без постанови суду. У блогера були вилучені особисті речі – ноутбук, телефон та готівкові гроші. Вилучати техніку можна також ухвалою суду, в якій повинно бути зазначено, що можна вилучити.

Ще одне порушення – всі дії по відношенню до Барабошко були здійснені без присутності адвоката. За законом правоохоронці повинні були чекати його не менше 3 годин, але в даному випадку, його ніхто чекати не став, хоча адвокат приїхав через дві години.

Олександра Барабошко примусово змусили розблокувати телефон за FaceID. Однак, як згодом пояснив блогер, ця функція була у нього виключена і після того, як правоохоронцям не вдалося розблокувати телефон за допомогою цієї функції – вони почали бити Барабошко і наносили по одному удару за кожне неправильне введення пароля.

Під час обшуку з'ясувалося, що в ЗМІ просочилася інформація про дії правоохоронних органів і прокурор Опанасенко, який наносив удари Олександру Барабошко, обурився, яким чином просочилися знімки і відео.

Після обшуку, який тривав до 19.30, Олександр Барабошко погодився поїхати в прокуратуру на допит, але після додому він уже не повернувся. Підозру йому вручили вже вранці наступного дня.

У процесі затримання Олександра Барабошко, співробітники правоохоронних органів порушили три закони – проведення обшуку без адвоката, перевищення повноважень (побиття) та крадіжка, так як ніяких законних підстав на вилучення особистих речей не було.

Після оголошення про підозру та судового засідання, на якому йому обрали запобіжний захід, Барабошко відвезли в ІТТ на Косогірному провулку, де він зник. Адвокат не міг зв'язатися зі своїм підзахисним і знайшов його через деякий час в Лук'янівському СІЗО.

Відомо, що там Олександра Барабошко били і вимагали у нього велику суму грошей.

Олександр Барабошко – відомий український блогер і активіст, більш відомий під псевдонімом Крус. Більш докладно можна прочитати про нього тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барабошко влаштували "пекло" в СІЗО.

А також ми повідомляли про те, що за Барабошко внесли 3 млн гривень застави.

Відео: РБК-Україна