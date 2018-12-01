"Всю ночь избивали": Барабошко устроили "ад" в СИЗО

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От блогера требовали пароли от телефонов и ноутбуков

Популярного блогера Александра Барабошко, который фигурирует в скандале с Национальной полицией, жестко избивали и прессовали в СИЗО. Об этом сообщает журналист Павел Немерюк на своей странице в Facebook.

"Круса посадили на малолетку в пресс хате, где его всю ночь избивали, пресовали, требовали сказать пароли от телефонов и ноутбуков, Саша звонил мне ночью и говорил, чтоб сегодня привезли 5000$ отблагодарить местных", - сказал он.

В то же время Немерюк уточнил, что Барабошко один раз даже отправляли в медпункт.

"Один раз отправили в медпункт после избиения и тут же вернули назад. Делают все возможное, чтоб заставить его написать показания против себя. Есть реальная опасность того, что он не выйдет физически или задавят морально. Адвокату информацию не предоставляют", - подчеркнул он.

Фото: люди пришли поддержать Барабошко (Styler.rbc.ua)

При этом корреспондент Styler утверждает, что под Лукьяновским СИЗО, куда перевезли Барабошко, начали собираться люди, чтобы поддержать блогера. При этом Круса продолжают "прессовать", однако сейчас в "карантине".

Фото: люди пришли поддержать Барабошко (Styler.rbc.ua)

Стоит отметить, что в пятницу, 30 ноября, Печерский суд Киева постановил избрать блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в раз мере 3 млн грн. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Владимир Петров был задержан сотрудниками Главной военной прокуратуры в деле о ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Напомним, что киевская студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах и угрозах.