"Всю ніч били": Барабошко влаштували "пекло" в СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від блогера вимагали паролі від телефонів і ноутбуків

Популярного блогера Олександра Барабошко, який фігурує в скандалі з Національною поліцією, жорстко били і пресували в СІЗО. Про це повідомляє журналіст Павло Немерюк на своїй сторінці в Facebook.

"Круса посадили на малолітку в прес хаті, де його всю ніч били, пресували, вимагали сказати паролі від телефонів і ноутбуків, Саша дзвонив мені вночі і говорив, щоб сьогодні привезли 5000$ віддячити місцевим", - сказав він.

У той же час Немерюк уточнив, що Барабошко один раз навіть відправляли в медпункт.

"Один раз відправили в медпункт після побиття і тут же повернули назад. Роблять все можливе, щоб змусити його написати свідчення проти себе. Є реальна небезпека того, що він не вийде фізично або задавлять морально. Адвокату інформацію не надають", - підкреслив він.

Фото: люди прийшли підтримати Барабошко (Styler.rbc.ua)

При цьому кореспондент Styler стверджує, що під Лук'янівським СІЗО, куди перевезли Барабошко, почали збиратися люди, щоб підтримати блогера. При цьому Круса продовжують "пресувати", проте зараз в "карантині".

Фото: люди прийшли підтримати Барабошко (Styler.rbc.ua)

Варто відзначити, що в п'ятницю, 30 листопада, Печерський суд Києва постановив обрати блогеру Олександру Барабошко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млн грн. Засідання проводилося в закритому режимі.

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Нагадаємо, що київська студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполиции Олександра Варченко в домаганнях і погрози.