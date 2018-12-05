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Арест Барабошко: блогеру надели электронный браслет (фото)

STYLERЖизнь    05.12.2018 - 13:04

Видео: YouTube/Review News

Известный украинский блогер Александр Барабошко, которого обвиняют в организации скандала по делу Варченко, вышел из СИЗО после того, как за него заплатили залог в 3 миллиона гривен. Ему на ногу надели электронный браслет. 

В небольшом видео Александр Барабошко рассказал о своих впечатлениях. 

Александр Барабошко поблагодарил всех, кто помог ему выйти из СИЗО и признался, что не знает, каким образом был внесен залог. Он рассказал, что условия в камере были не из лучших, но он психологически был готов там находиться.

Блогер опровергает все обвинения и считает, что специально искали достаточно известных пиарщиков и политтехнологов, чтобы сделать их виновными по делу Варченко.

"Честно говоря, мне приятно. Адвокат рассказал, что моему аресту радовались чиновники, депутаты, мэры городов. А с другой стороны – за мое освобождение боролись простые люди, которые тут сейчас находятся. И это значит, что ты двигаешься в правильном направлении. И все это дело, к которому я отношения не имею, полностью политическое дело", - сказал Барабошко.

Кроме того, блогеру надели на ногу электронный браслет и в распоряжении редакции РБК-Украина попала эксклюзивная фотография Александра Барабошко с браслетом.

Арест Барабошко: блогеру надели электронный браслет (фото)

Фото: РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали о том, что блогера Александра Барабошко выпустили из СИЗО после внесения залога. 

А также рассказывали все подробности ареста блогера Александра Барабошко (Круса), которому предъявили обвинение по делу Варченко. 

Видео: РБК-Украина

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