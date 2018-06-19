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Арештували за хабар: лікар вимагав гроші у вагітної жінки

STYLERLIFE        19.06.2018 - 20:10

Гроші лікар хотів за організацію пологів

У Вінницькій області лікар вимагав у породіллі хабар за організацію пологів. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

У Вінницькій області завідуючу відділенням однієї з районних лікарень області затримали за отримання хабара.

Відомо, що лікар зажадала у мешканки сусіднього району хабар за організацію процесу пологів. Сума, яку вимагала завідуюча – 10 тисяч гривень.

Вагітна жінка звернулася в правоохоронні органи і зловмисницю затримали на робочому місці, прямо під час отримання хабара.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція проводилася спільно з управлінням захисту економіки Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі хірург вимагав хабар за безкоштовну операцію.

У Кривому Розі правоохоронці затримали лікаря, який вимагав хабар у розмірі 3,5 тисячі доларів за безкоштовну операцію. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

За даними поліції, хірурга загрожує кримінальна відповідальність за ст 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди). Лікар може позбутися волі на строк від двох до чотирьох років.

Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник повідомив, що інцидент стався у 8-й міській лікарні.

"Хірург на базі лікарні, збільшував силіконом груди і виправляв носики, начебто, як у актрис з мексиканських серіалів", - додав Колісник.

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Теги: врачи, Винница, взятка
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