Арестовали за взятку: врач требовал деньги у беременной женщины

Деньги врач хотел за организацию родов

В Винницкой области врач требовала у роженицы взятку за организацию родов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Винницкой области заведующую отделением одной из районных больниц области задержали за получение взятки.

Известно, что врач потребовала у жительницы соседнего района взятку за организацию процесса родов. Сумма, которую потребовала заведующая – 10 тысяч гривен.

Беременная женщина обратилась в правоохранительные органы и злоумышленницу задержали на рабочем месте, прямо во время получения взятки.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция проводилась совместно с управлением защиты экономики Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры", - сказано в сообщении.

Напомним, в Кривом Роге хирург требовал крупную взятку за бесплатную операцию.

В Кривом Роге правоохранители задержали врача, который требовал взятку в размере 3,5 тысячи долларов за бесплатную операцию. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным полиции, хирургу грозит уголовная ответственность по ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды). Врач может лишиться свободы на срок от двух до четырех лет.

Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник сообщил, что инцидент произошел в 8-й городской больнице.

"Хирург на базе больницы, увеличивал силиконом грудь и исправлял носики, вроде, как у актрис из мексиканских сериалов", - добавил Колесник.

В Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора (video.rbc.ua)