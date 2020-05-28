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Археологи показали унікальну знахідку часів Стародавнього Риму

STYLERЖиття    28.05.2020 - 18:39
Археологи показали унікальну знахідку часів Стародавнього Риму
В Італії вчені виявили унікальну знахідку (колаж РБК-Україна)

Вчені розкопали давньоримську віллу

В Італії вчені розкопали дивовижну знахідку - вони знайшли давньоримську мозаїчну підлогу будівлі. Об'єкт виявили під виноградником в комуні Неграр-ді-Вальполічелла, яка знаходиться на півночі від Верони.

Наголошується, що раніше вчені підозрювали, що мозаїчна підлога знаходиться тут, але не були в цьому впевнені до кінця. Фахівці не могли визначити точне місце знахідки.

Зараз археологи продовжують розкопки. Якщо подивитися фотографії, то можна побачити, що мозаїка в прекрасному стані і відмінно збереглася, як і фундамент вілли.

Археологи показали унікальну знахідку часів Стародавнього РимуАрхеологи показали унікальну знахідку часів Стародавнього РимуВ Італії знайшли підлогу у вигляді мозаїки (фото: facebook.com/ComunediNegrar)

На сторінці в Facebook місцевої комуни пишуть, що дослідники нарешті знайшли цей об'єкт "після десятиліть невдалих спроб".

Для того, щоб завершити розпочате, знадобляться "значні ресурси". Але місцеві італійські власті пообіцяли надати необхідну допомогу.

Як ми раніше повідомляли, в Єрусалимі знайдено секретну підземну кімнату.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України археологиянаходка
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