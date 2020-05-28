Археологи показали уникальную находку времен Древнего Рима

В Италии ученые обнаружили уникальную находку (коллаж РБК-Украина)

Ученые раскопали древнеримскую виллу

В Италии ученые раскопали удивительную находку - они нашли древнеримский мозаичный пол здания. Объект выявили под виноградником в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла, которая находится на севере от Вероны.

Отмечается, что ученые ранее подозревали, что мозаичный пол находится здесь, но не были в этом уверены до конца. Специалисты не могли определить точное место находки.

Сейчас археологи продолжают раскопки. Если посмотреть фотографии, то можно увидеть, что мозаика в прекрасном состоянии и отлично сохранилась, как и фундамент виллы.

В Италии нашли пол в виде мозаики (фото: facebook.com/ComunediNegrar)

На странице в Facebook местной коммуны пишут, что исследователи наконец нашли этот объект "после десятилетий неудачных попыток".

Для того, чтобы завершить начатое, понадобятся "значительные ресурсы". Но местные итальянские власти пообещали оказать необходимую помощь.

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Автор: Людмила Жукова