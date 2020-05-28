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Археологи показали уникальную находку времен Древнего Рима

STYLERЖизнь    28.05.2020 - 18:39
Археологи показали уникальную находку времен Древнего Рима
В Италии ученые обнаружили уникальную находку (коллаж РБК-Украина)

Ученые раскопали древнеримскую виллу

В Италии ученые раскопали удивительную находку - они нашли древнеримский мозаичный пол здания. Объект выявили под виноградником в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла, которая находится на севере от Вероны.

Отмечается, что ученые ранее подозревали, что мозаичный пол находится здесь, но не были в этом уверены до конца. Специалисты не могли определить точное место находки.

Сейчас археологи продолжают раскопки. Если посмотреть фотографии, то можно увидеть, что мозаика в прекрасном состоянии и отлично сохранилась, как и фундамент виллы.

Археологи показали уникальную находку времен Древнего РимаАрхеологи показали уникальную находку времен Древнего РимаВ Италии нашли пол в виде мозаики (фото: facebook.com/ComunediNegrar)

На странице в Facebook местной коммуны пишут, что исследователи наконец нашли этот объект "после десятилетий неудачных попыток".

Для того, чтобы завершить начатое, понадобятся "значительные ресурсы". Но местные итальянские власти пообещали оказать необходимую помощь.

Как мы ранее писали, в Иерусалиме найдена секретная подземная комната.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины археологиянаходка
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