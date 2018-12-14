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Аспірант одеського політеху Нгок Х@й відстояв своє добре ім'я в суді

STYLERЖиття    14.12.2018 - 18:43
Аспірант одеського політеху Нгок Х@й відстояв своє добре ім'я в суді
Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік через помилку в документах не міг захистити кандидатську дисертацію

Одесит в'єтнамського походження Vu Ngoc Huy подав позов в суд за те, що його прізвище було написана неправильно в дипломі, який видав одеський політехнічний університет. Суд визнав, що транслітерація була неправильною. Про це повідомляється у рішенні суду, яке опублікували в електронному реєстрі.

Історія одеського студента почалася ще в 2005 році, коли в українській візі його ім'я перевели як Ву Нгок Хиу. З таким ім'ям він був зарахований до політехнічного університету, потім він отримав бакалаврський і магістерський дипломи на таке ім'я, а от у 2014 році студент отримав вид на проживання, в якому його ім'я було перекладено правильно - Ву Нгок Хуй.

Аспірант одеського політеху Нгок Х@й відстояв своє добре ім'я в суді

Ву Нгок Хуй (фото: Facebook/Ngok Huy)

В університеті аспіранту порадили звернутися в суд, щоб усунути розбіжності в документації, так як на відмінність у написанні імені заважають захистити йому кандидатську дисертацію.

Київський районний суд міста Одеси розглянув позов Нгока і задовольнив його вимогу, оскільки визнав, що написання імені позивача було написано невірно через неточний переклад з в'єтнамської на українську мову. Всі документи слід виправити, щоб аспірант міг захистити кандидатську дисертацію.

Аспірант одеського політеху Нгок Х@й відстояв своє добре ім'я в судіСкріншот (reyestr.court.gov.ua)

На цю новину відреагували також і користувачі соціальних мереж.

"Такі труднощі перекладу Скарлетт Йоханссон і Біллу Мюррею навіть не снилися", - написав один юзер.

"Давно пора зробити можливим документообіг на латиниці. Ось якого перекручують ім'я іноземного громадянина? І диплом йому теж скоріше потрібний буде на латиниці", - зазначив інший.

"Я розумію, що у нього гарне (в'єтнамською мовою) прізвище, але в наших реаліях у нього буде багато психологічних проблем... Особливо, коли будуть звертатися товариш або пан Хуй", - написав третій користувач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запорізькій області стався конфлікт – на засіданні суддя показала дулю адвокату.

А також розповідали про те, що під Дніпром школярка жорстоко поплатилася за помилку в прізвищі однокласника.

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