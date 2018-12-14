Аспирант одесского политеха Нгок Х@й отстоял свое доброе имя в суде

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек из-за ошибки в документах не мог защитить кандидатскую диссертацию

Одессит вьетнамского происхождения Vu Ngoc Huy подал иск в суд за то, что его фамилия была написана неправильно в дипломе, который выдал одесский политехнический университет. Суд признал, что транслитерация была неправильной. Об этом сообщается в решении суда, которое опубликовали в электронном реестре.

История одесского студента началась еще в 2005 году, когда в украинской визе его имя перевели как Ву Нгок Хыу. С таким именем он был зачислен в политехнический университет, потом он получил бакалаврский и магистерский дипломы на такое имя, а вот в 2014 году студент получил вид на жительство, в котором его имя было переведено правильно - Ву Нгок Хуй.

Ву Нгок Хуй (фото: Facebook/Ngok Huy)

В университете аспиранту посоветовали обратиться в суд, чтобы устранить разногласия в документации, так как на различие в написании имени мешают защитить ему кандидатскую диссертацию.

Киевский районный суд города Одессы рассмотрел иск Нгока и удовлетворил его требование, так как признал, что написание имени истца было написано неверно из-за неточного перевода с вьетнамского на украинский язык. Все документы надлежит исправить, чтобы аспирант мог защитить кандидатскую диссертацию.

Скриншот (reyestr.court.gov.ua)

На эту новость отреагировали также и пользователи социальных сетей.



"Такие трудности перевода Скарлетт Йоханссон и Биллу Мюррею даже не снились", - написал один юзер.



"Давно пора сделать возможным документооборот на латинице. Вот какого коверкают имя иностранного гражданина? И диплом ему тоже скорее нужен будет на латинице", - отметил другой.



"Я понимаю, что у него красивая (на вьетнамском языке) фамилия, но в наших реалиях у него будет много психологических проблем… Особенно, когда будут обращаться господин или пан Хуй", - написал третий пользователь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области произошел конфликт - на заседании судья показала дулю адвокату.

А также рассказывали о том, что под Днепром школьница жестоко поплатилась за ошибку в фамилии одноклассника.