Виведе плями, заведе авто та інші незвичні властивості аспірину

Коли нам погано - болить голова чи якась інша частина тіла, на думку приходить аспірин. Водночас деякі люди використовують його зовсім не за призначенням, проте не менш продуктивно.

Дізнайтесь про незвичні методи використання аспірину - у нашому матеріалі Styler далі.

Пошкоджене волосся

Ваше волосся сухе та пошкоджене? Пропонуємо зробити живильну маску, розмішавши один блістер аспірину в чашці теплої води. Така маска зробить ваше волосся блискучим і здоровим.

Коли аспірин розчиниться, нанесіть суміш на шкіру голови та решту волосся. Залиште на 15 хвилин, а потім добре змийте.

Аспірин допоможе укріпити волосся (фото: freepik)

Мильні розводи

Після того, як ви приймаєте ванну або душ, на поверхнях залишається мильний наліт. Щоб на деякий час унеможливити його утворення, просто додайте п’ять таблеток аспірину у свій миючий засіб.

Розпиліть суміш на поверхню та залиште на пів години. Нанесений миючий засіб змиваємо так само як і завжди, та насолоджуємось чистотою.

Проблемна шкіра

Аспірин має протизапальну дію і може допомогти заспокоїти шкіру. Саліцилова кислота допомагає при лікуванні вугрів, та є неодмінним інгредієнтом аспірину.

Змішайте 2-3 таблетки аспірину з невеликою кількістю лимонного соку. Нанесіть суміш на проблемні ділянки шкіри та залиште на кілька хвилин.

Важливо: не залишайте цю суміш на шкірі під час перебування на сонці.

Плями від поту

Дуже неприємно, якщо на вашому одязі є стійкі плями від поту. І пляму, і запах поту не завжди легко видалити. Ви можете зробити це, змішавши трохи аспірину з теплою водою та нанести цю суміш на пляму від поту на одязі.

Залиште суміш на 24 години, а потім виперіть одяг згідно з інструкціями виробника. Більше ніяких плям від поту!

Плями від поту зникнуть (фото: freepik)

Лікуйте укуси комах

Як і для лікування прищів, трохи аспіринової пасти допоможе вам, коли справа доходить до комарів, мух та інших комах, що можуть вжалити.

Лікуйте лупу

Через лущення шкіри на голові плечі стали схожі на замети? Подрібніть дві таблетки аспірину та додайте до пляшки з шампуню, який ви використовуєте, а потім залиште на кілька хвилин.

Якщо ви стурбовані марною витратою води під час очікування, перекрийте воду та просто посидьте кілька хвилин, поки аспірин виконує свою роботу.

Останні потуги акумулятора

Електроліти - в они не тільки в спортивних напоях та спортсменах, які їх п’ють. Вони також є важливою частиною акумулятора автомобіля. Але іноді акумулятор вашого автомобіля потребує додаткової порції, щоб запустити автомобіль.

Аспірин - прекрасний електролітичний стимулятор, який виведе вас зі складної ситуації. Отже, в ід’єднайте кришку батареї за допомогою викрутки та помістіть дві подрібнені таблетки аспірину в кожну комірку батареї.

Теоретично, це повинно спричинити хімічну реакцію, яка перетворює частину сірчаної кислоти на оцтову та забезпечить достатню потужність, щоб двигун мав змогу завестись.

Аспірин допоможе завести авто (фото: pixabay)

Органічні добрива для саду

Подрібнений аспірин у воді (одна таблетка на 4 літри) допомагає рослинам боротися з інфекцією та залишатися живими під час травматичних переживань, таких як:

пересадка

зрізання

клонування тощо

Якщо рослини гинуть на ваших очах, може виникнути спокуса вдатися до крайніх заходів, щоб врятувати своїх маленьких зелених друзів за допомогою водорозчинного добрива. Однак під час стресу рослини не можуть засвоїти всі ці "чудові" нітрати та фосфати. Висипати добриво на рослину, що помирає - це все одно, що дати вітаміни жертві серцевого нападу. Аспірин - це рішення для невідкладної ситуації з рослинами.

Саліцилова кислота може поліпшити морозостійкість кореневої системи. А також викликати певні зміни в структурі кореня, стебла та листя.

Це також може допомогти фруктам і овочам стати більшими та сильнішими. Така профілактика допоможе вашим рослинам протистояти хворобам та шкідникам.