Выведет пятна, заведет авто и другие необычные свойства аспирина

Когда нам плохо - болит голова или какая-то другая часть тела, на ум приходит аспирин. В то же время некоторые люди используют его совсем не по назначению, однако не менее продуктивно.

Поврежденные волосы

Ваши волосы сухие и поврежденные? Предлагаем сделать питательную маску, размешав один блистер аспирина в чашке теплой воды. Такая маска сделает ваши волосы блестящими и здоровыми.

Когда аспирин растворится, нанесите смесь на кожу головы и остальные волосы. Оставьте на 15 минут, а затем хорошо смойте.

Аспирин поможет укрепить волосы (фото: freepik)

Мыльные разводы

После того как вы принимаете ванную или душ, на поверхностях остается мыльный налет. Чтобы на некоторое время исключить его образование, просто добавьте пять таблеток аспирина в свое моющее средство.

Распылите смесь на поверхность и оставьте на пол часа. Нанесенное моющее средство смываем так же как и всегда, и наслаждаемся чистотой.

Проблемная кожа

Аспирин оказывает противовоспалительное действие и может помочь успокоить кожу. Салициловая кислота помогает при лечении угрей, и является непременным ингредиентом аспирина.

Смешайте 2-3 таблетки аспирина с небольшим количеством лимонного сока. Нанесите смесь на проблемные участки кожи и оставьте на несколько минут.

Важно: не оставляйте эту смесь на коже во время пребывания на солнце.

Пятна от пота

Очень неприятно, если на вашей одежде есть стойкие пятна от пота. И пятно, и запах пота не всегда легко удалить. Вы можете сделать это, смешав немного аспирина с теплой водой и нанести эту смесь на пятно от пота на одежде.

Оставьте смесь на 24 часа, а затем постирайте одежду согласно инструкциям производителя. Больше никаких пятен от пота!

Пятна от пота исчезнут (фото: freepik)

Лечите укусы насекомых

Как и для лечения прыщей, немного аспириновой пасты поможет вам, когда дело доходит до комаров, мух и других насекомых, которые могут ужалить.

Лечите перхоть

Из-за шелушения кожи на голове плечи стали похожи на сугробы? Измельчите две таблетки аспирина и добавьте в бутылку шампуня, который вы используете, а затем оставьте на несколько минут.

Если вы обеспокоены напрасной тратой воды во время ожидания, перекройте воду и просто посидите несколько минут, пока аспирин выполняет свою работу.

Последние потуги аккумулятора

Электролиты - они не только в спортивных напитках и спортсменах, которые их пьют. Они также являются важной частью аккумулятора автомобиля. Но иногда батарея вашего автомобиля нуждается в дополнительной порции, чтобы запустить автомобиль.

Аспирин - прекрасный электролитический стимулятор, который выведет вас из сложной ситуации. Итак, отъедините крышку батареи с помощью отвертки и поместите две измельченные таблетки аспирина в каждую ячейку батареи.

Теоретически, это должно вызвать химическую реакцию, которая превращает часть серной кислоты в уксусную и обеспечит достаточную мощность, чтобы двигатель мог завестись.

Аспирин поможет завести авто (фото: pixabay)

Органические удобрения для сада

Измельченный аспирин в воде (одна таблетка на 4 литра) помогает растениям бороться с инфекцией и оставаться живыми во время травматических переживаний, таких как:

пересадка

срезка

клонирование и др.

Если растения погибают на ваших глазах, может возникнуть соблазн прибегнуть к крайним мерам, чтобы спасти своих маленьких зеленых друзей с помощью водорастворимого удобрения. Однако во время стресса растения не могут усвоить все эти "замечательные" нитраты и фосфаты. Высыпать удобрение на умирающее растение - это все равно, что дать витамины жертве сердечного приступа. Аспирин - это решение для неотложной ситуации с растениями.

Салициловая кислота может улучшить морозостойкость корневой системы. А также вызвать определенные изменения в структуре корня, стебля и листьев.

Это также может помочь фруктам и овощам стать больше и сильнее. Такая профилактика поможет вашим растениям противостоять болезням и вредителям.