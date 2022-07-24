Выведет пятна, заведет авто и другие необычные свойства аспирина
Когда нам плохо - болит голова или какая-то другая часть тела, на ум приходит аспирин. В то же время некоторые люди используют его совсем не по назначению, однако не менее продуктивно.
Узнайте о необычных методах использования аспирина - в нашем материале Styler далее.
Поврежденные волосы
Ваши волосы сухие и поврежденные? Предлагаем сделать питательную маску, размешав один блистер аспирина в чашке теплой воды. Такая маска сделает ваши волосы блестящими и здоровыми.
Когда аспирин растворится, нанесите смесь на кожу головы и остальные волосы. Оставьте на 15 минут, а затем хорошо смойте.
Аспирин поможет укрепить волосы (фото: freepik)
Мыльные разводы
После того как вы принимаете ванную или душ, на поверхностях остается мыльный налет. Чтобы на некоторое время исключить его образование, просто добавьте пять таблеток аспирина в свое моющее средство.
Распылите смесь на поверхность и оставьте на пол часа. Нанесенное моющее средство смываем так же как и всегда, и наслаждаемся чистотой.
Проблемная кожа
Аспирин оказывает противовоспалительное действие и может помочь успокоить кожу. Салициловая кислота помогает при лечении угрей, и является непременным ингредиентом аспирина.
Смешайте 2-3 таблетки аспирина с небольшим количеством лимонного сока. Нанесите смесь на проблемные участки кожи и оставьте на несколько минут.
Важно: не оставляйте эту смесь на коже во время пребывания на солнце.
Пятна от пота
Очень неприятно, если на вашей одежде есть стойкие пятна от пота. И пятно, и запах пота не всегда легко удалить. Вы можете сделать это, смешав немного аспирина с теплой водой и нанести эту смесь на пятно от пота на одежде.
Оставьте смесь на 24 часа, а затем постирайте одежду согласно инструкциям производителя. Больше никаких пятен от пота!
Пятна от пота исчезнут (фото: freepik)
Лечите укусы насекомых
Как и для лечения прыщей, немного аспириновой пасты поможет вам, когда дело доходит до комаров, мух и других насекомых, которые могут ужалить.
Лечите перхоть
Из-за шелушения кожи на голове плечи стали похожи на сугробы? Измельчите две таблетки аспирина и добавьте в бутылку шампуня, который вы используете, а затем оставьте на несколько минут.
Если вы обеспокоены напрасной тратой воды во время ожидания, перекройте воду и просто посидите несколько минут, пока аспирин выполняет свою работу.
Последние потуги аккумулятора
Электролиты - они не только в спортивных напитках и спортсменах, которые их пьют. Они также являются важной частью аккумулятора автомобиля. Но иногда батарея вашего автомобиля нуждается в дополнительной порции, чтобы запустить автомобиль.
Аспирин - прекрасный электролитический стимулятор, который выведет вас из сложной ситуации. Итак, отъедините крышку батареи с помощью отвертки и поместите две измельченные таблетки аспирина в каждую ячейку батареи.
Теоретически, это должно вызвать химическую реакцию, которая превращает часть серной кислоты в уксусную и обеспечит достаточную мощность, чтобы двигатель мог завестись.
Аспирин поможет завести авто (фото: pixabay)
Органические удобрения для сада
Измельченный аспирин в воде (одна таблетка на 4 литра) помогает растениям бороться с инфекцией и оставаться живыми во время травматических переживаний, таких как:
- пересадка
- срезка
- клонирование и др.
Если растения погибают на ваших глазах, может возникнуть соблазн прибегнуть к крайним мерам, чтобы спасти своих маленьких зеленых друзей с помощью водорастворимого удобрения. Однако во время стресса растения не могут усвоить все эти "замечательные" нитраты и фосфаты. Высыпать удобрение на умирающее растение - это все равно, что дать витамины жертве сердечного приступа. Аспирин - это решение для неотложной ситуации с растениями.
Салициловая кислота может улучшить морозостойкость корневой системы. А также вызвать определенные изменения в структуре корня, стебля и листьев.
Это также может помочь фруктам и овощам стать больше и сильнее. Такая профилактика поможет вашим растениям противостоять болезням и вредителям.
Кроме того, раствор аспирина также поможет вашим срезанным цветам стоять в вазе примерно на целую неделю дольше!
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