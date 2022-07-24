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Виведе плями, заведе авто та інші незвичні властивості аспірину

Аспірин можна використовувати незвично (колаж РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Коли нам погано - болить голова чи якась інша частина тіла, на думку приходить аспірин. Водночас деякі люди використовують його зовсім не за призначенням, проте не менш продуктивно.

Дізнайтесь про незвичні методи використання аспірину - у нашому матеріалі Styler далі.

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Раніше ми писали про популярний міф про аспірин і "густу" кров.

Також читайте, як вишня може замінити таблетку аспірину.

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