Виведе плями, заведе авто та інші незвичні властивості аспірину

Коли нам погано - болить голова чи якась інша частина тіла, на думку приходить аспірин. Водночас деякі люди використовують його зовсім не за призначенням, проте не менш продуктивно.
Дізнайтесь про незвичні методи використання аспірину - у нашому матеріалі Styler далі.
Аспірин допоможе укріпити волосся (фото: freepik)
Плями від поту зникнуть (фото: freepik)
Аспірин допоможе завести авто (фото: pixabay)
Раніше ми писали про популярний міф про аспірин і "густу" кров.
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