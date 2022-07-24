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Выведет пятна, заведет авто и другие необычные свойства аспирина

Аспирин можно использовать необычно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Когда нам плохо - болит голова или какая-то другая часть тела, на ум приходит аспирин. В то же время некоторые люди используют его совсем не по назначению, однако не менее продуктивно.

Узнайте о необычных методах использования аспирина - в нашем материале Styler далее.

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Ранее мы писали про популярный миф об аспирине и "густой" крови.

Также читайте, как вишня может заменить таблетку аспирина.

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