Выведет пятна, заведет авто и другие необычные свойства аспирина

Когда нам плохо - болит голова или какая-то другая часть тела, на ум приходит аспирин. В то же время некоторые люди используют его совсем не по назначению, однако не менее продуктивно.
Узнайте о необычных методах использования аспирина - в нашем материале Styler далее.
Аспирин поможет укрепить волосы (фото: freepik)
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Ранее мы писали про популярный миф об аспирине и "густой" крови.
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