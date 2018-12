На Австралію обрушився крижаний шторм: вражаючі фото і відео

Колаж РБК-Україна

Величезні крижані брили зіпсували автомобілі та майно жителів

На жителів міста Сідней, Австралія обрушився потужний крижаний шторм. Збитки від стихії вже обчислюються десятками мільйонів доларів. Про це повідомляє AFP.

У п'ятницю, 21 грудня, на місто Сідней в Австралії обрушився сильний шторм. Піднявся сильний вітер і з неба став сипатися град у вигляді величезних шматків льоду.

Мешканці публікують фотографії і відео руйнувань, які зробила стихія. Деякі градини досягають розмірів тенісного м'яча. Також зафіксовані крижини у вигляді кольорової капусти.

WATCH: A stream of hailstones flow down a street in Sydney, Australia #sydneyweather pic.twitter.com/aLGfcMvarB — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 20 грудня 2018 р.

Влада попереджала жителів про те, що насувається сильний шторм, але на жаль, це не врятувало від численної шкоди.

Як зазначає видання AFP, станом на 6 годину ранку у страховій раді Австралії було зафіксовано 15 тисяч претензій на загальну суму 80 мільйонів австралійських доларів.

Великий град розбивав автомобілі і знищував вікна, а також завдав серйозної шкоди на знаменитому пляжі Бонді-Біч, де збираються серфінгісти.

Градові бурі бувають у штаті Новий Південний Уельс досить часто, однак останній шторм такого масштабу спостерігався в 1999 році. Тоді збитки від стихії склали 1,7 мільярдів австралійських доларів.

Фото: twitter.com

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що США накрила потужна снігова буря.

А також розповідали про те, що у Греції стався землетрус.