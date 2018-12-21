На Австралію обрушився крижаний шторм: вражаючі фото і відео

Величезні крижані брили зіпсували автомобілі та майно жителів
На жителів міста Сідней, Австралія обрушився потужний крижаний шторм. Збитки від стихії вже обчислюються десятками мільйонів доларів. Про це повідомляє AFP.
У п'ятницю, 21 грудня, на місто Сідней в Австралії обрушився сильний шторм. Піднявся сильний вітер і з неба став сипатися град у вигляді величезних шматків льоду.
Time-lapse of Blue Mountains storm as it impacted my property #storm #SydneyStorm #sydneyweather #Sydneystorms #weather #inmygarden #nature pic.twitter.com/WrCjxJHODT— Greg Bourke (@GregBourke3) 20 грудня 2018 р.
Мешканці публікують фотографії і відео руйнувань, які зробила стихія. Деякі градини досягають розмірів тенісного м'яча. Також зафіксовані крижини у вигляді кольорової капусти.
WATCH: A stream of hailstones flow down a street in Sydney, Australia #sydneyweather pic.twitter.com/aLGfcMvarB— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 20 грудня 2018 р.
Влада попереджала жителів про те, що насувається сильний шторм, але на жаль, це не врятувало від численної шкоди.
Tourists and commuters stop to capture the hail at Central Station. @smh #sydneyweather pic.twitter.com/carjwC3JrJ— Sarah Keoghan (@sarah_keoghan) 20 грудня 2018 р.
Як зазначає видання AFP, станом на 6 годину ранку у страховій раді Австралії було зафіксовано 15 тисяч претензій на загальну суму 80 мільйонів австралійських доларів.
Crazy stuff in Bondi. #sydneyweather pic.twitter.com/U0joUV6SVH— Dave Stanley (@daveystan1) 20 грудня 2018 р.
Великий град розбивав автомобілі і знищував вікна, а також завдав серйозної шкоди на знаменитому пляжі Бонді-Біч, де збираються серфінгісти.
It just hailed a lot in Ultimo. @abcsydney #sydneyweather #SydneyStorm pic.twitter.com/XHJVBAY4nf— Oscar Coleman (@OscarBColeman) 20 грудня 2018 р.
Градові бурі бувають у штаті Новий Південний Уельс досить часто, однак останній шторм такого масштабу спостерігався в 1999 році. Тоді збитки від стихії склали 1,7 мільярдів австралійських доларів.
Фото: twitter.com
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що США накрила потужна снігова буря.
А також розповідали про те, що у Греції стався землетрус.