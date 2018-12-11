США накрыла мощная снежная буря: впечатляющие фото непогоды

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Многие американцы не смогли добраться на работу

Юго-восток США уходит под снег. В отдельных районах Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Теннесси за несколько дней выпало от 30 до 60 сантиметров снега.Обильные осадки в США обсуждаются во всех СМИ и в соцсетях. Активнее всего реакция на Snowmageddon 2018 была в Twitter.

Пользователи соцсети делают снимки, не выходя из дома, потому что выйти на улицу — настоящая проблема. 15-сантиметровым слоем снега засыпало дороги, тропинки, дома и автомобили. Пользователи публикуют свои материалы под тэгом #Snowmageddon2018, то есть, "снежный армагеддон 2018".

Фото: непогода в США (подборка из Twitter)

О введении режима ЧП пока не сообщается. Известно, что один водитель замерз до смерти в своем авто. Некоторые дома остались без света и возникли сложности в работе наземного и подземного транспорта.

Несмотря на преимущественно негативные последствия снегопада, многие жители Америки отнеслись к катаклизму с юмором, а некоторые получают искреннее удовольствие от аномального проявления погоды.

"Мать-природа на моей стороне улицы. Увидела борющегося со снегом учителя и сказала: "Вот тебе 15 дюймов снега. Забери его с собой!", "Просто все покрыто зефиром!"

Скриншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018)

"Иногда не плохо поработать и дома, а не идти на работу".

Скриншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018)

"На озере сегодня утром. Что-то прошло через мой двор и ушло к сараю".

Скриншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018)

Скриншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018)

Напоминаем, что в Украине ожидается мощный циклон. Синоптики предупреждают, что с 11-го декабря ситуация на дорогах Украины значительно осложнится. В некоторых регионах ожидаются обильные осадки в виде дождя со снегом, а также усиление северо-западного ветра

В связи с резким изменением погодных условий, в аэропорту Борисполь ожидаются сбои в работе систем и изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что в США школьная учительница рассказала первоклассникам, что Санты не существует, как и его оленей. Что все подарки на Рождество им покупают родители. История закончилась для учителя плохо.

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