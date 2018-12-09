"Санты не существует": в США учительница рассказала детям правду

В школе города Монтвилль, штат Мэн, США, учительница сказала школьникам начальных классов, что Санты не существует. Об этом сообщает The Straits Times.

Школьная учительница, чье имя не сообщается, рассказала детям не только то, что Санта-Клаус - выдумка, но и похоронила их мечты о рождественских оленях, пасхальных кроликах и зубной фее. Педагог убедила первоклассников, что подарки на Рождество и Новый год им покупают родители, которые и кладут их под елку и в чулок возле камина.

Многие дети покинули школу со слезами. Родители были возмущены подобным необъяснимым поступком учительницы. Руководство школы принесло извинения ученикам и их семьями и заверила, что учитель в школе уже не работает.

"Как отец четырех детей, я сам прекрасно понимаю, насколько деликатен этот вопрос", - сказал директор школы.

Управляющий школами в городе Монтвилль Рене Ровтар подтвердила, что учитель-правдоруб не получит работу ни в одной школе округа. Она сказала, что обеспокоена и разочарована тем, что произошло, добавив, что "чудо детства, связанное со всеми праздниками и традициями" является для нее особенным.

Позже Рене Ровтар в Twitter поделилась фотографией, сделанной с Санта-Клаусом, и подписала ее "Я верю".

Скриншот с Twitter (twitter.com/renerovtar)

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