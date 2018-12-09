"Санти не існує": у США вчителька розповіла дітям правду

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У школі міста Монтвиль, штат Мен, США, вчителька сказала школярам початкових класів, що Санти не існує. Про це повідомляє The Straits Times.

Шкільна вчителька, чиє ім'я не повідомляється, розповіла дітям не тільки те, що Санта-Клаус - вигадка, але і поховала їх мрії про різдвяних оленей, великодніх кроликів і зубній феї. Педагог переконала першокласників, що подарунки на Різдво і Новий рік їм купують батьки, які і кладуть їх під ялинку і в панчоху біля каміна.

Багато дітей покинули школу зі сльозами. Батьки були обурені подібним нез'ясовним вчинком вчительки. Керівництво школи принесло вибачення учням та їх сім'ями і запевнила, що вчитель у школі вже не працює.

"Як батько чотирьох дітей, я сам чудово розумію, наскільки делікатне це питання", - сказав директор школи.

Керуючий школами в місті Монтвилль Рене Ровтар підтвердила, що вчитель-правдоруб не отримає роботу в жодній школі округу. Вона сказала, що стурбована і розчарована тим, що сталося, додавши, що "диво дитинства, пов'язане з усіма святами і традиціями" є для неї особливим.

Пізніше Рене Ровтар в Twitter поділилася фотографією, зробленою з Санта-Клаусом, і підписала її "Я вірю".

Скріншот з Twitter (twitter.com/renerovtar)

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