Отжали резиденцию: в Виннице детей не будет развлекать Дед Мороз

Фото: Саниа-Клаус (pixabay.com)

Теперь детей будет развлекать святой Николай, а потом Санта-Клаус

Чиновники городского совета Винницы приняли решение, что теперь детей на новогодние праздники не будет развлекать Дед Мороз. Его роль вначале возьмет на себя Святой Николай, а потом Санта-Клаус. В Новогодней резиденции, а именно мэрии, теперь такое правило. Каждый год роль Деда Мороза играл Александр Шемет. Он рассказал, как теперь будут происходить развлечения для самых маленьких, передает Gazeta.ua.

"Получается, резиденцию отжали у Деда Мороза. Потому что в свое время придумал ее я. Ее создавали под меня. Еще всегда смеялся, что ежегодно имею 3 родным сотки земли в центре города. Теперь их у меня нет. Но я очень спокойно к этому отношусь. Если люди хотят, чтобы вместо Деда Мороза сидел Санта Клаус, пусть. Значит кому-то это нужно", - рассказал Александр Шемет.

Фото: Александр Шемет в роли Деда Мороза (gazeta.ua)

Бывший Дед Мороз Александр Шемет не планирует отказываться от стандартной программы, он все так же будет поздравлять детей с новогодними праздниками.

"Планирую поездить по больницам и поздравить детей. Это делаю каждый год. До сих пор мне люди вспоминают и благодарны, что поздравил их с праздником. Имею много друзей, которые меня уже ждут. Пойду к соседям. Уже пригласили в Фериде Плазу. У Деда Мороза много дел. Особенно надо посетить детей. Они как видят меня, то в первую очередь касаются бороды. Я специально за год отращиваю бороду, а 14 января торжественно обрезаю. Дед Мороз - это дух. Однажды он у меня зашел и уже не вышел. Эту роль могу выполнять даже летом", - подитожил Александр Шемет.

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