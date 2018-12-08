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Віджали резиденцію: у Вінниці дітей не буде розважати Дід Мороз

STYLERЖиття    08.12.2018 - 19:24
Віджали резиденцію: у Вінниці дітей не буде розважати Дід Мороз
Фото: Саниа-Клаус (pixabay.com)

Тепер дітей буде розважати святий Миколай, а потім Санта-Клаус

Чиновники міської ради Вінниці прийняли рішення, що тепер дітей на новорічні свята не буде розважати Дід Мороз. Його роль спочатку візьме на себе Святий Миколай, а потім Санта-Клаус. У Новорічній резиденції, а саме мерії, тепер таке правило. Щороку роль Діда Мороза грав Олександр Шемет. Він розповів, як тепер будуть відбуватися розваги для найменших, передає Gazeta.ua.

"Виходить, резиденцію віджали у Діда Мороза. Тому що в свій час я придумав її. Її створювали під мене. Ще завжди сміявся, що щорічно маю 3 рідним сотки землі в центрі міста. Тепер їх у мене немає. Але я дуже спокійно до цього ставлюся. Якщо люди хочуть, щоб замість Діда Мороза сидів Санта Клаус, нехай. Значить комусь це потрібно", - розповів Олександр Шемет.

Віджали резиденцію: у Вінниці дітей не буде розважати Дід МорозФото: Олександр Шемет в ролі Діда Мороза (gazeta.ua)

Колишній Дід Мороз Олександр Шемет не планує відмовлятися від стандартної програми, він все так само буде вітати дітей з новорічними святами.

"Планую поїздити по лікарнях і привітати дітей. Це роблю кожен рік. Досі мені люди згадують і вдячні, що привітав їх зі святом. Маю багато друзів, які мене вже чекають. Піду до сусідів. Вже запросили в Феріде Плазу. У Діда Мороза багато справ. Особливо треба відвідати дітей. Вони бачать мене, то в першу чергу стосуються бороди. Я спеціально за рік відрощую бороду, а 14 січня урочисто обрізаю. Дід Мороз - це дух. Одного разу він у мене зайшов і вже не вийшов. Цю роль можу виконувати навіть влітку", - підсумував Олександр Шемет.

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