США накрила потужна снігова буря: вражаючі фото негоди

Колаж РБК-Україна

Багато американців не змогли дістатися на роботу

Південно-схід США йде під сніг. У окремих районах Вірджінії, Північної і Південної Кароліни, Теннессі за декілька днів випало від 30 до 60 сантиметрів снігу. Рясні опади обговорюються у всіх ЗМІ і соцмережах. Найактивніше реакція на Snowmageddon 2018 була в Twitter.

Користувачі соцмережі роблять знімки, не виходячи з дому, тому що вийти на вулицю — справжня проблема. 15-сантиметровим шаром снігу засипало дороги, стежки, будинки та автомобілі. Користувачі публікують свої матеріали під тегом #Snowmageddon2018, тобто, "сніговий армагеддон 2018".

Фото: негода в США (підбірка з Twitter)

Про введення режиму НС поки не повідомляється. Відомо, що один водій замерз до смерті у своєму авто. Деякі будинки залишилися без світла і виникли складнощі в роботі наземного і підземного транспорту.

Незважаючи на переважно негативні наслідки снігопаду, багато жителів Америки поставилися до катаклізму з гумором, а деякі отримують щире задоволення від аномального прояву погоди.

"Мати-природа на моєму боці вулиці. Побачила як бореться зі снігом вчитель і сказала: "Ось тобі 15 дюймів снігу. Забери його з собою!", "Просто все покрито зефіром!"

Скріншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018?src)

"Іноді не погано попрацювати і вдома, а не йти на роботу".

Скріншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018?src)

"На озері сьогодні вранці. Щось пройшло через мій двір до сараю".

Скріншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018?src)

Скріншот сTwitter (twitter.com/hashtag/Snowmageddon2018?src)

Нагадуємо, що в Україні очікується потужний циклон. Синоптики попереджають, що з 11-го грудня ситуація на дорогах України значно ускладниться. В деяких регіонах очікуються сильні опади у вигляді дощу зі снігом, а також посилення північно-західного вітру

У зв'язку з різкою зміною погодних умов, в аеропорту Бориспіль очікуються перебої в роботі систем та зміни в розкладі рейсів.

Раніше повідомлялось, що в США шкільна вчителька розповіла першокласникам, що Санти не існує, як і його оленів. Що всі подарунки на Різдво їм купують батьки. Історія закінчилася для вчителя погано.

Дивіться також:

Відео РБК-Україна