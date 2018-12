На Австралию обрушился ледяной шторм: впечатляющие фото и видео

Коллаж РБК-Украина

Огромные ледяные глыбы испортили автомобили и имущество жителей

На жителей города Сидней, Австралия обрушился мощный ледяной шторм. Убытки от стихии уже исчисляются десятками миллионов долларов. Об этом сообщает издание AFP.

В пятницу, 21 декабря на город Сидней в Австралии обрушился сильный шторм. Поднялся сильный ветер и с неба стал сыпаться град в виде огромных кусков льда.

Жители публикуют фотографии и видео разрушений, которые сделала стихия. Некоторые градины достигают размеров теннисного мяча. Также зафиксированы льдины в виде цветной капусты.

WATCH: A stream of hailstones flow down a street in Sydney, Australia #sydneyweather pic.twitter.com/aLGfcMvarB — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 20 декабря 2018 г.

Власти предупреждали жителей о том, что надвигается сильный шторм, но увы, это не спасло от многочисленного ущерба.

Как отмечает издание AFP, по состоянию на 6 часов утра в страховом совете Австралии было зафиксировано 15 тысяч претензий на общую сумму 80 миллионов австралийских долларов.

Крупный град разбивал автомобили и уничтожал стекла, а также нанес серьезный урон на знаменитом пляже Бонди-Бич, где собираются серфингисты.

Градовые бури бывают в штате Новый Южный Уэльс довольно часто, однако последний шторм такого масштаба наблюдался в 1999 году. Тогда ущерб от стихии составил 1,7 миллиардов австралийских долларов.

Фото: twitter.com

