На Австралию обрушился ледяной шторм: впечатляющие фото и видео

Огромные ледяные глыбы испортили автомобили и имущество жителей
На жителей города Сидней, Австралия обрушился мощный ледяной шторм. Убытки от стихии уже исчисляются десятками миллионов долларов. Об этом сообщает издание AFP.
В пятницу, 21 декабря на город Сидней в Австралии обрушился сильный шторм. Поднялся сильный ветер и с неба стал сыпаться град в виде огромных кусков льда.
Time-lapse of Blue Mountains storm as it impacted my property #storm #SydneyStorm #sydneyweather #Sydneystorms #weather #inmygarden #nature pic.twitter.com/WrCjxJHODT— Greg Bourke (@GregBourke3) 20 декабря 2018 г.
Жители публикуют фотографии и видео разрушений, которые сделала стихия. Некоторые градины достигают размеров теннисного мяча. Также зафиксированы льдины в виде цветной капусты.
WATCH: A stream of hailstones flow down a street in Sydney, Australia #sydneyweather pic.twitter.com/aLGfcMvarB— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 20 декабря 2018 г.
Власти предупреждали жителей о том, что надвигается сильный шторм, но увы, это не спасло от многочисленного ущерба.
Tourists and commuters stop to capture the hail at Central Station. @smh #sydneyweather pic.twitter.com/carjwC3JrJ— Sarah Keoghan (@sarah_keoghan) 20 декабря 2018 г.
Как отмечает издание AFP, по состоянию на 6 часов утра в страховом совете Австралии было зафиксировано 15 тысяч претензий на общую сумму 80 миллионов австралийских долларов.
Crazy stuff in Bondi. #sydneyweather pic.twitter.com/U0joUV6SVH— Dave Stanley (@daveystan1) 20 декабря 2018 г.
Крупный град разбивал автомобили и уничтожал стекла, а также нанес серьезный урон на знаменитом пляже Бонди-Бич, где собираются серфингисты.
It just hailed a lot in Ultimo. @abcsydney #sydneyweather #SydneyStorm pic.twitter.com/XHJVBAY4nf— Oscar Coleman (@OscarBColeman) 20 декабря 2018 г.
Градовые бури бывают в штате Новый Южный Уэльс довольно часто, однако последний шторм такого масштаба наблюдался в 1999 году. Тогда ущерб от стихии составил 1,7 миллиардов австралийских долларов.
Фото: twitter.com
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