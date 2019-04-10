Бабуся загубила одного з онуків на прогулянці: дитину помістили в лікарню

Бабуся під час прогулянки з двома онуками не помітила, як один з хлопчиків зник. Інцидент стався в Краматорську Донецької області. 5-річну дитину на вулиці помітила небайдужі люди, які і повідомили правоохоронцям про те, що на майданчику в сквері дитина тривалий час гуляє сама без супроводу батьків, передали в прес-службі поліції.

Повідомляється, що дорослі спершу самостійно намагалися допомогти хлопчикові, але крім свого імені він їм нічого не розповів.

Інспектор ювенальної превенції разом із співробітниками служби у справах дітей прийняли рішення помістити дитину до лікарні.

Те, що один з онуків загубився, пенсіонерка виявила вже вдома, причому тільки через годину після повернення. Після цього бабуся пішла до відділення поліції, розповісти про подію.

Ілюстративне фото: поліція

Повідомити про те, де знаходиться мама хлопчика, жінка не змогла.

Тепер поліція намагається встановити місцезнаходження горе-матері, яка до цього часу так і не з'явилася ані у відділенні поліції, ані у сина в лікарні.

Зазначається, що жінці "світить" адміністративна відповідальність згідно зі ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові дорослі вирушили в ліс із дитиною та, будучи в стані алкогольного сп'яніння, загубили хлопчика.

Також ми писали про те, що 3 березня в Дніпрі "відзначилася" ще одна горе-матір - у п'яної жінки довелося забрати однорічну дитину, якій загрожувала серйозна небезпека. 36-річна жінка закрилася у своїй квартирі разом з малюком і увімкнула газ.